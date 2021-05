V běžném režimu má světový pohár sedm nebo osm soutěžních kol. Každý tým startuje ve čtyřech kolech, ve kterých sbírá body do celkové klasifikace a bojuje o postup do finále světového poháru.

Vzhledem k celosvětové pandemické situaci byl seriál nakonec zkrácen na pouhá tři soutěžní kola a každý tým bude v letošním roce startovat pouze dvakrát. Českou republiku reprezentují v roce 2021 první tři týmy minulého ročníku. Jsou to SC Svitávka s Jiřím Hrdličkou a Pavlem Loskotem, TJ Sokol Zlín-Prštné startujícím ve složení Ludvík Písek, Miroslav Gottfried a MO Svitávka s Jiřím Hrdličkou mladším a Romanem Staňkem.

V prvním soutěžním kole oblékli reprezentační dres hráči Zlína a nejmladší tým seriálu MO Svitávka. Zbývající dvě kola jsou v kalendáři naplánovány v říjnu ve švýcarském St. Gallenu a o měsíc později v listopadu také ve Švýcarsku v Altdorfu.

Svitávecké duo vyrazilo k jižním sousedům bez pořádné přípravy. „Od osmého října 2020 jsme byli na tréninku pouze párkrát při dvoutýdenním uvolnění opatření v prosinci před Vánocemi. Tak dlouhou pauzu jsme samozřejmě nikdy neměli a snad už nikdy mít nebudeme. Jako členové reprezentace jsme mohli trénovat, ale na návrat k zápasovému tempu jsme měli pouze čtyři tréninky,“ hodnotil přípravu Hrdlička mladší.

SILNÁ KONKURENCE

V Rakousku se Svitávečtí střetli postupně s německým týmem RMC Stein 1, švýcarským RMV Mosnang 1, domácím RV Dornbirn 2 a družstvem VC Dorlisheim. „Do turnaje jsme šli bez velkých ambicí, jelikož jsme toho moc nenatrénovali. Jsme moc rádi, že jsme mohli startovat na takové akci ve společnosti nejlepších týmů. Na světovém poháru jsme byli dosud pouze jednou na divokou kartu díky úspěchům v kategorii do třiadvaceti let. I když to budou letos pouze dvě kola, bude to pro nás zkušenost a hlavně motivace,“ odkryl ambice týmu Staněk.

První dva zápasy dopadly podle očekávání. Mladý český tým nestačil na německé mistry světa z roku 2017, dvojici Gerhard a Bernd Mlady, ani na mistry Švýcarska Lukase Schönenbergera a Andrease Zaugga. Prvně jmenovaným podlehli 4:9, Mosnangu 2:9. „Proti těmto týmům jsme prostě neměli šanci, ale s takovým průběhem jsme museli počítat,“ reálně zhodnotil výkony Hrdlička mladší.

Další zápasy s francouzským Dorlisheimem a domácím týmem Dornbirn 2 byly již o poznání vyrovnanější. S bratry Quentinem a Mathiasem Seyfriedovými ze země galského kohouta nejprve těsně prohráli 3:4, aby si vzápětí proti pořadatelskému městu spravili chuť a zvítězili v dramatickém utkání 6:5 nad dvojicí Pascal Fontain a Patrick Köck. „Tyto dva zápasy pro nás byly hratelné, ale předvedená hra bohužel nebyla taková, jakou jsme chtěli. Dlouhá pauza a nesehranost se opravdu projevily,“ přemýšlel nad výsledky klání Staněk.

ABSENCE TRÉNINKU

Jeho parťák dodal: „Je velká škoda, že jsme již nemohli trénovat například po Novém roce, jak to měly některé týmy venku. Ani to že člověk hraje nejvyšší ligu a poté jede reprezentovat na mezinárodní utkání nestačí, aby byl vpuštěn do haly. Nemůžeme se na to vymlouvat, ale je to jednoduše velká nevýhoda oproti ostatním. Trénink reprezentantů byl v řešení od konce ledna a nám bylo vyhověno až po Velikonocích,“ mrzelo Hrdličku mladšího.

Jediná výhra tak znamenala čtvrté místo ve skupině a zápas o sedmou pozici v turnaji proti druhému českému týmu TJ Sokol Zlín-Prštné. Český souboj nakonec vyzněl lépe pro hráče z města na východě Moravy 5:3.

MO Svitávka tak skončila na celkové osmé pozici. „Se Zlínem jsou zápasy vždy vyrovnané. Byly jsme ale příliš zklamaní prohraným utkáním ve skupině s Francouzi, takže tenhle zápas už pro nás byl jaksi navíc,“ shrnul závěrečný duel Hrdlička mladší.

Další start za Českou republiku si připíší mladíci ze Svitávky na jednom turnaji ve Švýcarsku.

Vítězem prvního kola světového poháru se stal domácí tým RV Dornbirn 1. Za ním se umístil německý RMC Stein 1 a bronz si do Švýcarska odvezlo družstvo RMV Pfungen.

TOMÁŠ SRNSKÝ