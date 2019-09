Nejlepší pár Svitávky a lídr extraligové tabulky Jiří Hrdlička starší s Pavlem Loskotem šli do turnaje s obavami. Oba laborovali se zraněními, která je omezovala v přípravě. Nakonec ale vše potřebné uhráli.

Turnajem prošli pouze se ztrátou pěti bodů za jednu prohru a jednu remízu. Ostatní zápasy vyhráli a v celkovém pořadí zůstali na prvním místě. Získali důležité dva body navíc v kvalifikaci na letošní mistrovství světa, které se bude hrát ve švýcarské Basileji a kam by měl jet extraligový vítěz. Ten bude znám po pátém turnaji, kterým je právě mistrovství republiky.

„Za daných okolností hodnotím poslední kolo extraligy mimořádně kladně, protože jsme vyhráli. Dvě utkání se nám nepodařila, ale celkově to dopadlo dobře. Šance na domácí titul jsou ale pro všechny soupeře stejné a otevřené. Máme trochu náskok v nominačních bodech do mistrovství světa, ale na domácím šampionátu předem nic jisté nemáme. Na mistrovství bychom samozřejmě jet chtěli a šance tam jsou pro kohokoliv, kdo bude Českou republiku reprezentovat stejné, jako už pár let zpátky. Tedy, že porazit se dá každý, ale stejně tak se dá s každým prohrát,“ sdělil Jiří Hrdlička starší.

Družstvo MO Svitávka Pavel Vitula / Pavel Richter vzhledem k trochu nestálé formě z minulého měsíce překvapivě neprohráli ani jeden zápas a se třemi výhrami a třemi remízami skončili na druhém místě. V celkovém pořadí si tak upevnili třetí příčku a bezpečně potvrdili postup na mistrovství republiky.

Mladíci Jiří Hrdlička ml. / Roman Staněk, hrající jako SC Svitávka 2, si do Šitbořic jeli pro malý zázrak, tedy udržet se v extralize. Dvě výhry, remíza a tři prohry sice v posledním kole stačily na skvělé 4. místo, ale celkově jim k záchraně tři body chyběly. „To je jedno vyhrané utkání. O to víc nás sestup do první ligy mrzí. Trénujeme více než ostatní, obětujeme víkendy výjezdům do zahraničí pro sbírání zkušeností, ale zřejmě je to pořád málo.

Musíme přijmout situaci takovou, jaká je, a příští rok se snažit o návrat zpět do Extraligy a v ní již o lepší umístění. Příprava na poslední kolo měla probíhat jinak, ale letní autonehoda a následná nucená pauza a zranění to neumožnily. Udělali jsme pro setrvání v soutěži vše, co bylo v našich silách. Hráli jsme se všemi týmy dobré a vyrovnané zápasy, ale musíme se s nejvyšší ligou rozloučit. O návrat určitě budeme zase tvrdě bojovat,“ ujistil Jiří Hrdlička mladší.

Spolu s SC Svitávka 2 opustí extraligu i pořadatel čtvrtého kola Sokol Šitbořice. Celou sezonu odehrál v náhradním složení s Miroslavem Starým a Martinem Drabálkem a do turnaje šel už bez naděje na záchranu. Cílem bylo se s nejvyšší soutěží i domácím publikem pro tuto sezonu důstojně rozloučit. „Pokusíme se předvést co nejlepší výkon a zamíchat s konečnou tabulkou,“ zdůraznil Starý. Výsledky, vyjma obou s dvěma nejlepšími svitáveckými týmy, naznačují, že mladý třetí pár Svitávky bude mít v první lize a v boji o návrat na první scénu zdatného konkurenta.

Mistrovství republiky se bude hrát 19. října právě ve Svitávce, basilejský světový šampionát proběhne v prvním říjnovém týdnu.

Výsledky 4. kola:

Favorit Brno 1 - Favorit Brno 3 1:4, SC Svitávka 1 - SC Svitávka 2 7:4, MO Svitávka - Sokol Zlín-Prštné 2 2:2, Favorit Brno 1 - Sokol Šitbořice 2:2, Favorit 3 - Svitávka 1 4:4, Svitávka 2 - MO Svitávka 3:3, Zlín-Prštné 2 - Šitbořice 1:0, Favorit 1 - Svitávka 1 2:3, Favorit 3 - MO Svitávka 1:4, Svitávka 2 - Šitbořice 7:3, Favorit 1 - Zlín-Prštné 2 4:5, Svitávka 1 - MO Svitávka 3:6, Favorit 3 - Šitbořice 3:3, Svitávka 2 - Zlín-Prštné 2 4:5, Favorit 1 - MO Svitávka 1 3:3, Svitávka 1 - Šitbořice 8:2, Favorit 3 - Zlín-Prštné 2 3:3, Favorit 1 - Svitávka 2 8:6, MO Svitávka - Šitbořice 8:3, Svitávka 1 - Zlín-Prštné 2 4:3, Favorit 3 - Svitávka 2 8:13.

Sestavy: SC Svitávka 1 - Jiří Hrdlička st. / Pavel Loskot. Sokol Zlín-Prštné 2 - Miroslav Gottfried / Ludvík Písek. MO Svitavka - Pavel Richter / Pavel Vitula. Favorit Brno 1 - Jan Havlíček / Robert Zvolánek. Favorit Brno 3 - Miroslav Berger ml. / Radim Hasoň. SC Svitávka 2 - Jiří Hrdlička ml. / Roman Staněk. Sokol Šitbořice - Miroslav Starý / Marek Topolář.

Tabulka:

1. SC Svitávka 1 24 18 2 4 130:83 56

2. Zlín-Prštné 2 24 15 7 2 102:69 52

3. MO Svitávka 24 10 6 8 97:85 36

4. Favorit Brno 1 24 9 4 11 80:86 31

5. Favorit Brno 3 24 8 3 13 97:108 27

6. SC Svitávka 2 24 7 3 14 117:130 24

7. Sokol Šitbořice 24 3 3 18 69:131 12