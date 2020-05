„Tuto prestižní záležitost jsme se rozhodli uspořádat ve Svitávce po mnoha letech. Stojí tam nová sportovní hala, v níž by světový pohár vypadal skvěle, protože k tomu hala nabízí naprosto vše, co je třeba. Proto jsme chtěli tuto velkou akci pořádat a udělat tak velkou reklamu kolové, a hlavně té svitávecké," dodává předseda klubu.

Nová hala umožňuje pořádat turnaje světové úrovně. To si již organizátoři mohli vyzkoušet při loňském vrcholu ročníku, Mistrovství České republiky v kolové a krasojízdě. Ohlasy na tuto akci byly ze strany hráčů i diváku jen pozitivní.

„Jelikož je ale nyní taková situace, jaká je, museli jsme pořádání světového poháru zrušit. I kdybychom se rozhodli akci realizovat, hráči z jiných zemí by se k nám přes zavřené hranice nedostali. Také obstarat tak krátké době prostředky na to, abychom vše zorganizovali na příslušné úrovni, je až příliš velký oříšek. Měli jsme nabídku od Mezinárodní cyklistická unie UCI, abychom udělali akci v náhradním termínu 10. října. Tuto možnost jsme odmítli téměř ze stejného důvodu. Vše bude v říjnu ještě příliš živé, a tak by návštěvnost nebyla vysoká. Navrhnuli jsme, že uspořádáme jedno kolo SP v příštím roce 2021,“ komentuje dění okolo organizace Jiří Hrdlička mladší.

Dle loňských medailistů z Mistrovství světa Jiřího Hrdličky staršího a Pavla Loskota se letošní ročník seriálu světového poháru nerozjede, neboť v každém evropském státě platí jiná pravidla a jsou všude jiná opatření. „Bylo by to tak asi nejlepší řešení této situace. Kdyby týmy, které měly hrát SP v letošním roce, nastoupily v té příští. Nikdo by o nic nepřišel a mohlo by se vše odehrát plnohodnotně během celého roku, a ne to řešit chaotickým odehráním sedm soutěžních kol v rozmezí tří měsíců tak, jak se to v současnosti navrhuje," myslí si Jiří Hrdlička starší.

Situace je nepřehledná i v soutěžích v České republice, a to napříč všemi úrovněmi i věkovými kategoriemi. V mužích bylo ve všech úrovních odehráno pouze jedno soutěžní kolo. Na všechny ligy kategorie Elite v Evropě bude mít velký vliv rozhodnutí, zda se letos uskuteční mistrovstvé světa v německém Stuttgartu. „Podle toho se vytvoří plán na dohrání a případnou nominaci na letošní MS, které pokud se uskuteční, tak bude o ničem. Určitě nebude mít dobrou návštěvnost a atmosféru. Rozumné by bylo letos vůbec MS nepořádat. Pak by se nejspíše soutěže v ČR zmrazily, týmy by nepostupovaly ani nesestupovaly. Odehrálo by se pouze Mistrovství ČR, aby nebyla přerušena tradice udělování titulu. MČR by se pak zúčastnilo všech sedm startujících týmů, aby to bylo spravedlivé. Pokud by se MS přeci jen konalo, musela by se odehrát kvalifikace, což také není úplně dobré, neboť to nesvědčí o dlouhodobé výkonnosti. Letošní MS nebude mít jistě takovou vážnost jako minulé,“ přemýšlí o situaci český reprezentant Jiří Hrdlička starší.

TOMÁŠ SRNSKÝ