Svitávka zářila na juniorském MČR, vybojovala zlato, bronz i nominace na ME

Další medaile do bohaté sbírky! Svitáveckým hráčům kolové se v sobotu dařilo na republikovém mistrovství republiky juniorů, z domácí akce si odnesli zlato a bronz, ke kterému přidali ještě i šesté místo. Jan Hrdlička s Janem Kripnerem si navíc zajistili nominaci na letošní evropský šampionát týmů do třiadvaceti let, kterého se zúčastní i David Petr.

Kombinovaný tým ze Svitávky a ze Zlína ve složení David Petr a Tomáš Horák ovládl republikové mistrovství do třiadvaceti let. | Foto: Petr Nečas