Okrouhlá - Souboj z loňska si zopakovali, akorát si prohodili pořadí. Řeč je o dvojici běžců Dan Orálek Jan Kohut a druhém závodě Brněnského běžeckého poháru, který v sobotu pořádala Okrouhlá. „Běželo se mi dobře, Dana jsem předběhl někde v polovině trati a už jsem vedení udržel," uvedl vítěz.

Kohut se v předposledním závodě Okresní běžecké ligy v Jedovnicích trápil, nastoupil i přes nemoc, a přesto doběhl druhý za favorizovaným Olejníčkem. V Okrouhlé už to byla jiná káva. „Teď jsem byl v pohodě. A hlavně jsem potrénoval kopce, ta síla mi chyběla, mám radši rovinaté tratě," říká Kohut. V prvním závodě Brněnského běžeckého poháru v Jehnicích doběhl blanenský běžec druhý za vítězným Romanem Rudoleckým z VSK Univerzity Brno. Ten v Jehnicích nestartoval, a tak to bylo jen na Kohutovi a Orálkovi.

Loňský vítěz Orálek tentokrát na Kohuta nestačil, v cíli na něj ztratil patnáct sekund. „V prvním stoupání mě předběhl a už jsem ho nedohnal. Nikdy neběžím tak, že bych nechtěl vyhrát, lépe to dnes nešlo," usmíval se v cíli Orálek.

Jeho loňský čas 29:34 by přitom letos na výhru stačil, Kohutovi totiž naměřili přesně třicet minut. O sekundu tak zlepšil svůj loňský výkon. U těchto běhů se ovšem na každou sekundu nehraje. Závodníci sice mají čipy, ale čas se počítá od úvodního výstřelu a chvíli trvá než se dav rozpohybuje.

Okrouhlá stejně jako ostatní závody potvrdila stoupající zájem veřejnosti o běhání. „Padl rekord, běželo celkem 575 lidí, z toho 275 v mužských kategoriích," konstatoval ředitel závodu Gustav Grün. Starosti s organizací mu nezabránily závod také běžet, ve své veteránské kategorii skončil osmý.

V ženách si na kratší trati vedla nejlépe Patrícia Gánovská ze Šport Teamu Hritz, nejrychlejší byl dorostenec Štěpán Janíček z Třebíče.

Okrouhlá patří stejně jako desítka v Ráječku do dvou běžeckých seriálů, tedy OBL i BBP. Brněnský běžecký pohár pokračuje 26. 12. v Syrovicích, letošní ročník Okresní běžecké ligy končí o den později při tradičním Hraběnčině běhání v Petrovicích. Tam by se měl Orálek s Kohutem znovu sejít. „15. prosince mám maraton na páse v Českých Budějovicích. Chci běžet závody Brněnského běžeckého poháru i poslední závod OBL v Petrovicích. Uvidím, jak to půjde, dnes jsem si nějak hnul se zády," vysvětluje Orálek.

Kohutovi půjde v Petrovicích o celkové prvenství v běžecké lize. Do započítávaných čtrnácti závodů mu chybí poslední. „Do Petrovic se chystám, abych měl těch čtrnáct závodů. Chci si z toho udělat takový výlet, plánuju ten den takový třicetikilometrový běh," přemítá suverén mezi blanenskými běžci.