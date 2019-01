Vysočany - Vysočanský triatlon vyhrál na cílové pásce Jan Klement. Třetí Jan Křenek stále vede bodování Jihomoravské ligy. Ve startovním poli hlavního závodu se objevila i česká reprezentantka v plavání Silvie Rybářová.

Lidový triatlon (100 m, 8 km, 2,5 km)

Muži: 1. VAŠÍČEK Michal (MORAVEC CZECH MTB TEAM), 2. VYMAZAL Jiří (Rájec-Jestřebí), 3. BRANTALÍK Tomáš (Sloup), 4. DANĚK Roman (CYKLO PLUS Rájec-Jestřebí), 5. KLEMENT Vojtěch (AutoCont), 6. TLAMKA Tomáš (Okrouhlá), 7. DRAHOŇOVSKÝ Radek (Dolní Lhota), 8. ŘEHÁČEK Robert (Brno), 9. HÁJEK Jiří (JPS Zvýšiv), 10. ŠAFÁŘ Milan (Boskovice), 11. HORT Stanislav (JPS Zbýšov), 12. BÍNA Miroslav (TK A.S.A. Brno), 13. HANŽL Tomáš (Brno), 14. HAJDAMACH Jiří (SC Ráječko), 15. ZOUHAR Zlatko (DSB EURO Blansko), 16. SKŘIVANEK Marcel (TK A.S.A. Brno), 17. CHLUP Jan (SC Ráječko), 18. PŘIBYL Aleš (SC Ráječko „UZENÝ BŮČEK“), 19. PARÁK Jan (Boskovice), 20. KREJČÍ Tomáš (Brno) …

Ženy: 1 . ŠAFÁŘOVÁ Markéta (Boskovice), 2. KLIMEŠOVÁ Inka (OSTEN), 3. TLAMKOVÁ Anna (MTB MORAVEC Benešov), 4. PRANTNEROVÁ Lenka (Plzeň), 5. ŠAFÁŘOVÁ Adéla (MORAVEC SOKOL Benešov), 6. VYTOPILOVÁ Simona (TS Blansko), 7. ŠKVAŘILOVÁ Hana (Vysočany – Housko), 8. PŘIBYLOVÁ Domča (Ráječko), 9. NOVOTNÁ Jana (Brno), 10. DOLEŽALOVÁ Kateřina (Brno), 11. ŠKVAŘILOVÁ Radka (TJ Vysočany), 12. HAVLÍČKOVÁ Anna (Šlapanice), 13. ŠINKOROVÁ Tereza (TT SKI Blansko)…

Hlavní závod (700 m, 20 km, 5 km)

Muži: 1. KLEMENT Jan (SK AXIOM OrBiTt), 2. POSPÍCHAL Vladimír (EKOL TEAM), 3. KŘENEK Jan (EKOL TEAM), 4. KUČERA Jan (TK Moravské Budějovice), 5. DOKULIL Lukáš (TJ SPARTAK Třebíč), 6. HAVLÍČEK Tomáš (SK AXIOM OrBiTt), 7. DLABAJA Roman (AUTHOR TUFO TI), 8. KUBALČÍK Marek (AUTHOR TUFO TI), 9. HUDEC Jan (MINERVA Boskovice), 10. MIKELKA Oskar (SK-M Vraclav), 11. KREJČÍ Miroslav (EKOL TEAM), 13. HOŘAVA Jiří (DESTILA Brno), 14. KYZLINK Karel (ASK TT SKI Blansko), 15. VILČEK Rudolf (EKOL TEAM), 16. PLHOŇ Patrik (ET NETERA), 17. VALENTA Jiří (SK AXIOM OrBiTt), 18. HEDVIČÁK Jaroslav (PRO-T CYCLING TEAM), 19. NOVÁK Zdeněk (HORIZONT KOLA NOVÁK), 20. KUBÍN Martin (EKOL TEAM), 21. SKŘIVÁNEK Petr (vLRS Vyškov), 22. DVOŘÁK Pavel (AUTOJEŘÁB ZDENĚK DVOŘÁK), 23. DRÁPA Radek (Nové Město na Moravě), 24. VYMAZAL Jiří (Rájec – Jestřebí), 25. BUBLA Michal (SEVER Brno), 26. WOLF Martin (Rajhrad), 27. POLÁŠEK Lukáš (Brno), 28. POLÁŠEK Vít Hodonín), 29. POSPÍCHAL Vladimír (Brno), 30. ONDRÁŠEK Milan (Libina), 31. KAFKA Radek (SK AXIOM OrBiTt), 32. ZRŮST Michal (UZEL ELITE TEAM), 33. MORAVEC Jiří (HORIZONT), 34. NEŠPOR Martin (BARNEX SPORT Brno), 35. ZÁLEŠÁK Michal (UZEL ELITE TEAM), 36. KUBÍNEK František (VÉVODA - OREL Blažovice), 37. DVOŘÁK Tomáš (AUTOJEŘÁB ZDENĚK DVOŘÁK), 38. KONEČNÝ Jaroslav (TRI LAMY Brno), 39. ACHRER Karel (Boskovice), 40. FILDÁN Ladislav (EKOL TEAM), 41. FORMÁNEK Petr (ASK TT SKI Blansko), 42. VOZAR Pavel (SOKOL Uherské Hradiště), 43. HALBRŠTAT Petr (TK Znojmo), 44. BÍLÝ Vladimír (Adamov), 45. VYSOČAN Radomír (RVservis MTB KLUB), 46. KRIEG Petr (BMT Brno), 47. ADAMEC Petr (VETERAN'S), 48. MACHÁČEK Martin (Javůrek), 49. ČERNICKÝ Pavel (Boskovice), 50. NOVOTNÝ Jan (Brno), 51. URBÁNEK Vladimír (TK Znojmo), 52. KREJČIŘÍK Petr (Brno), 53. CHARVÁT Jan (EXTREME LIFE), 54. ŠEVČÍK Martin (Vysočany), 55. PŘIBYL Luděk (Vysočany), 56. CHARVÁT Jan (TK Brno), 57. NEHYBA Pavel (Blansko), 58. KUBÍK Radomír (TRIATLON KLUB Brno), 59. MAREK Jiří (Brno), 60. ŠTĚRBA Jan (ASK TT SKI Blansko).

Ženy: 1. VAVEROVÁ Lucie (TJ SPARTAK Třebíč), 2. RYBÁŘOVÁ Silvie (Blansko), 3. HALUZOVÁ Veronika (EKOL TEAM), 4. SCHNEIDEROVÁ (CK SLOVAN Moravská Třebová), 5. PAULÍKOVÁ Martina (Brno), 6. FLORIÁNOVÁ Veronika (Brno), 7. SLAVÍČKOVÁ Jarmila (Brno), 8. TLAMKOVÁ Tereza (MTB MORAVEC Benešov), 9. NEUBAUEROVÁ Blanka (AHA Vyškov), 10. UHLÍŘOVÁ Barbora (EKOL TEAM), 11. JIRÁSKOVÁ Věra (PRDLAVKA Modřice), 12. POSPÍCHALOVÁ Lenka (Brno).