„Je mi to strašně líto. Byl to obrovský talent. Nechci říct, že byl napůl ve světovém šampionátu motocyklů, ale měl tam našlápnuto. Hodně jsem se těšil na to, jak budu sledovat jeho počínání v Red Bull Rookies Cupu,“ smutnil bývalý elitní český pilot z MotoGP Karel Abraham.

Gurecký se měl stát teprve sedmým českým motocyklistou v lukrativním šampionátu motocyklových hvězdiček. K angažmá mu dopomohl jeho suverénní triumf v loňském ročníku Northern Talent Cupu. „Je to obrovská ztráta. Čekal jsem, že první rok bude zkušební, ve druhém bude na stupních vítězů a pokud by sehnal peníze, tak v roce 2024 by nastoupil do Moto3. Žádný další český pilot s takovou šancí tu momentálně není,“ prohlásil motocyklový expert a televizní komentátor Václav Svoboda.

Velká tragédie: zemřel motocyklový talent brněnského týmu Jakub Gurecký

Gurecký motocyklům propadl a dřel na sobě. „Těžko se mi to přesně určuje, protože zas tak dobře jsme se neznali, ale i podle instagramových příspěvků šlo vidět, jak na sobě maká a cvičí. Jezdil taky motokros. Bezpochyby to byl obrovský talent,“ hlesl Abraham.

Gurecký byl hlavní nadějí stáje Masarykova okruhu. „Tento svět opustil výjimečný mladý člověk, závodník, naděje motocyklového sportu a člen Brno Circuit Junior Racing Teamu. Kuba zemřel na následky zranění, které utrpěl při tréninku. Celý kolektiv Automotodromu Brno, členové akademie a kolegové z týmu vyjadřují hlubokou upřímnou soustrast rodině,“ uvedl mluvčí okruhu Petr Boháč.

Zdrcený Smrž o smrti Gureckého: Odešel moc brzy, nebál se na sobě dřít

Zlínskému rodákovi se stal osudným trénink na Slovensku. „Když jsem závodil, vnímal jsem, že se tyto věci mohou stát. Byl jsem třeba přímo u toho, když v Malajsii zemřel při závodě Marco Simoncelli. Je to strašné a člověk se na to nikdy nemůže připravit, ale musí počítat s tím, že se to může stát. I když se pro bezpečnost dělá hrozně moc, to riziko s naježděnými kilometry stoupá," zmínil Abraham.