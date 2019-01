Blanensko - Připravili jsme pro vás seznam sportovních utkání a zápasů.

ilustrační foto | Foto: Archiv deníku

HOKEJ

krajská liga



Blansko – Kroměříž – ne 18. ledna, 16:30, zimní stadion Blansko

okresní přebor

Černá Hora – Letovice – so 17. ledna, 11:30, Adamov – Lysice – so, 16:00, Blansko B – Rájec–Jestřebí – so, 18:30.

BASKETBAL

TJ ČKD Blansko – Tišnov – so 17. ledna, TJ ČKD Blansko – Žďár n. Sázavou – ne 18. ledna, 10:00, obě oblastní přebor ženy, hala TJ ČKD Blansko, Basketsport Boskovice – Bystřice nad Pernštejnem – so, 18:00, hala SOU André Citröena, Sokol Adamov – Babice nad Svitavou – so 17:3O, oba sdružený oblastní přebor muži.

VOLEJBAL

TJ ČKD Blansko – MEZ Vsetín – so 17. ledna, 10:00, TJ ČKD Blansko – SK Přerov – so, 15:00 – obě 2. liga ženy, TJ ČKD Blansko – Mikulčice – so, 17:00 – divize muži, vše herna TJ ČKD Blansko, TJ Minerva Boskovice – Brno Husovice – ne 18. ledna, 10:00, 13:00 – krajská soutěž kadetky, tělocvična ZŠ Slovákova.

KUŽELKY

TJ ČKD Blansko – Rychnov – so 17. ledna, 10:00 – 2. liga muži, TJ ČKD Blansko – TJ ČKD Blansko C – so, 13:00 – divize, TJ ČKD Blansko – Červený Kostelec – ne 18. ledna, 10:00 – 1. liga dorostenci, vše kuželna TJ ČKD Blansko.

STOLNÍ TENIS

TJ ČKD Blansko – Slovan Hodonín – ne 18. ledna, 10:30 – divize muži, herna TJ ČKD Blansko

HALOVÝ FOTBAL

SPORTBOB Cup – turnaj – so 17. ledna, 9:00, sportovní hala SPŠ Jedovnice