ATLETIKA

Prázdninový mítink v Brně, stadion Moravské Slavie ve Vojtově ul., pondělí 19. 8. (16.30).

CYKLISTIKA

Pohár Drahanské vrchoviny, závod horských kol v Boskovicích, sobota 17. 8. (9.30 závody mládeže, 13.30 kadeti junioři dospělí).

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 18. srpna v 17.00 hodin.

II. liga

Líšeň - Vyšehrad, II. liga, Brno-Kučerova ul., (so 17.00).

MSFL

Vyškov – Baník Ostrava B (so 16.30), Blansko - Zlín B (10.15).

Krajský přebor

Boskovice - Ivančice (pá 17.30), Ráječko - Mutěnice (pá 18.00).

I. A třída - skupina A

Kunštát – Vojkovice.

I. B třída - skupina A

Babice n. S. - Boskovice B (so 16.30), Bohdalice - Černá Hora (so),

Vysočany/Šošůvka - Medlánky (so), Veverská Bítýška - Lelekovice (16.30), Čebín – Vilémovice, Lipovec – Rájec-Jestřebí.

Okresní přebor

Bořitov - Olešnice (pá 18.00), Velké Opatovice - Skalice (so 15.30), Doubravice - Adamov (so 16.30), Letovice - Jedovnice (so), Kunštát B - Rudice (so, v Lysicích), Ráječko B - Olomučany (so), Vysočany/Šošůvka B – Drnovice.

III. třída

Lipůvka - Cetkovice (so 16.00), Ostrov - Kořenec (so), Sloup - Svitávka (so), Voděrady - Knínice (16.30), Benešov – Vranová, Kotvrdovice – Vavřinec.

IV. třída

Doubravice B - Lažany (so 14.00), Lažánky - Skalice B (so), Letovice B - Jedovnice B.

MSL dorostu (st. a ml.)

Hlučín - Blansko (dnes 16.00 a 18.15), Třinec - Blansko (11.00 a 15.30).

MALÝ FOTBAL

Blanensko - Příbram, superliga, hřiště v ul. Červená zahrada v Boskovicích. Pondělí 19. 8. (19.30).

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL

Sokolská letní liga, turnaj mužů a žen v Brně, kurty v areálu Sokolského koupaliště na přehradě, neděle 18. 8. (8.30).