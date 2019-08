Pohár Drahanské vrchoviny, závod horských kol v Kořenci, sobota 24. 8. (9.30 závody mládeže, 13.30 kadeti junioři dospělí).

Letní Mezinárodní turnaj v kolové, 5. ročník, sportovní hala Svitávka, sobota 24. 8., startuje 12 družstev (10.00).

FOTBAL

Není-li uvedeno jinak, jsou začátky zápasů v neděli 25. srpna v 17.00 hodin.

II. liga

Zbrojovka Brno – Vítkovice (pá 19.00, stadion v Králově Poli, Srbská ul.)

MSFL

Dolní Benešov - Blansko (so).

Krajský přebor

Boskovice – Mutěnice (předehrávané 14. kolo, dnes v 17.00), Sparta Brno - Ráječko (předehrávané 14. kolo, dnes v 17.00), Bosonohy - Boskovice, Moravský Krumlov - Ráječko.

I. A třída - skupina A

Soběšice - Kunštát (so).

I. B třída - skupina A

Kobeřice - Vysočany/Šošůvka (so 10.30), Boskovice B - Bohdalice (so), Lipovec - Veverská Bítýška, Rájec-Jestřebí – Vilémovice, Černá Hora - Čebín.

Okresní přebor

Rudice - Vysočany/Šošůvka B (so 10.30), Jedovnice - Kunštát B (so), Olešnice - Ráječko B (so),

Adamov - Skalice (so), Doubravice - Letovice (16.30), Drnovice – Bořitov, Olomučany - Velké Opatovice.

III. třída

Cetkovice - Svitávka (so), Knínice - Sloup, Vavřinec - Voděrady, Vranová - Vísky, Kořenec - Benešov, Lipůvka – Ostrov u Macochy.

IV. třída

Jedovnice B - Velké Opatovice B (so 14.00), Doubravice B - Letovice B (14.00), Lažany - Skalice B.

Moravskoslezská liga dorost - st. a ml.

Blansko - Zlín B (so 10.30 a 12.45).