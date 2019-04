Největší úspěchy dlouho sbíral v olympijském triatlonu, který skrývá 1,5 kilometru plavání, 40 kilometrů na kole a na závěr 10 kilometrů běhu. V něm třikrát startoval na olympijských hrách, stal se evropským šampionem, na kontinentálním mistrovství přidal také dvě stříbra a třeba zlato v duatlonu. „Po olympiádě v Pekingu už jsem věděl, že nemám rychlost jako mladí, takže jsem postupně přešel na střední triatlon a byla jen otázka času, kdy si najdu čas na dlouhý. Absolvovat ho není ani tak o přípravě, jako spíš o regeneraci po závodě. Věděl jsem, že ho do budoucna dělat nechci, takže jsem absolvoval Havaj a pak jsem se zase vrátil na dva roky ke střednímu triatlonu,“ líčí Ospalý, který žije v Lelekovicích na Brněnsku.

Dlouhý ironmanský triatlon představuje dvojnásobek vzdálenosti středního. Takže „železňákem“ se stane ten, kdo zvládne 3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů na kole a na závěr běžecký maraton, tedy 42,195 kilometru. „Pokud chce člověk absolvovat dlouhý, měl by předtím jet několik středních triatlonů. Jednak aby si organismus zvykl na dlouhodobou několikahodinovou zátěž, jednak na výživu, která hraje důležitou roli právě u středního a dlouhého. Velké závody v zahraničí nejsou jednodenní akce, den dopředu musí triatlet připravit kolo do depa. Musí se otrkat a vědět, co ho čeká,“ nabádá muž, který se na Ironmanu na Floridě jako první český závodník dostal pod osm hodin. Jako nováček absolvoval trať za 7:58:44 hodiny.

Důležité jsou postupné kroky. „Říká se, že mezi krátkým a středním triatlonem je menší rozdíl, zatímco od středního k dlouhému jde o hodně velký skok,“ povídá.

Dlouhá cesta má ovšem začít u základu, což je sprint triatlon, který prověří závodníky při 750 metrech plavání, 20 kilometrech na kole a pětikilometrovém běhu. „Jakýkoli závod do hodiny se dá zvládnout bez tréninku, jen ho člověk bude pár dní potom cítit. Většinou lidé začínají z hecu,“ uvažuje Ospalý.

Seriál Rovnosti a Triexpertu Jak na triatlon



„Dlouhý triatlon je pro hobíka velký extrém, zátěž na dvanáct čtrnáct hodin, k němu se nedojde věkem, ale tréninkem. Zhruba pět let trvá, než se vypracuje na nějakou úroveň. Takže musí pravidelně trénovat deset až patnáct hodin týdně minimálně pár let za sebou, aby ho zvládl,“ říká evropský šampion ve středním triatlonu z italského Rimini 2015.

S odvětvím spojujícím tři disciplíny lze začít kdykoli, na delší vzdálenosti existuje pouze spodní věková hranice osmnácti let. „Horní omezení není, jsou lidé, kteří ironman absolvují v osmdesáti letech do limitu sedmnácti hodin. Pokud se někdo rozhodne v padesáti, bude zdravý, zvolí vhodný přístup, trénink, životosprávu, nanejvýš do sedmi let ho může absolvovat bez větší úhony na zdraví,“ usmívá se dvaačtyřicetiletý Ospalý, který se nyní věnuje koučování i amatérských triatlonistů.

Dětem předepisují vzdálenosti pravidla České triatlonové asociace odstupňované po dvou letech, ale existují otevřené závody, kde trasy tvoří pořadatelé. Jako Ospalý v Lelekovicích. „Dítě nemá mít velkou zátěž, maximálně do patnácti minut. Do dvanácti let se totiž nedá mluvit o specifické přípravě. Mělo by navštěvovat plavecké kurzy, atletiku, na kolo na silnici rodiče děti nepustí, jezdí na horském. Až v patnácti letech začíná cílený triatlonový trénink,“ podotýká rodák z Ústí nad Labem.

Ideální délky tratí pro děti bývají sto metrů plavání, čtyři kilometry na kole a kilometrový běh. „To stačí. Podstatné je, aby si zvykly, že se sport skládá z vícero disciplín, aby poznaly depo. Hlavně ať mají radost a ne-utrpí újmu, ať už psychickou, či fyzickou,“ upozorňuje trojnásobný vítěz středních triatlonů v Norsku nebo Rakousku.