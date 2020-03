Možnost reprezentovat malou obec na Blanensku budou mít v Lize U23 po úspěšné kvalifikaci dvojice Michal Musil a David Petr a Jan Hrdlička v kombinovaném týmu Praha / Svitávka.

V pražské sportovní hale Na Pankráci se uskutečnilo druhé a rozhodující kvalifikační kolo na mistrovství České republiky. Tři týmy z loňského finále měly postup jistý a ve hře byly zbývající čtyři místa. První kvalifikační kolo vyhrál tým ve složení Jan Kripner (Praha) a Jan Hrdlička (Svitávka) a jel si pro postup. „Na Pankrác jsme jeli s čistou hlavou, věděli jsme, že nám stačí i páté místo, což rozhodně bylo v našich silách a také nemáme ve zvyku něco podceňovat,“ odhalil strategii Jan Hrdlička.

Ze sedmi utkání se podařilo pražsko-svitáveckému týmu vyhrát šest. To v konečném součtu stačilo na postup z prvního místa. „Pro Honzu s Honzou byl jasný cíl postoupit, ideálně z prvního místa, což se jim povedlo na jedničku,“ spokojeně okomentoval výkon předseda klubu Jiří Hrdlička.

„Podlehli jsme jen týmu Zlín / Přerov, což byl náš největší soupeř. Jednou jsme vyhráli o gól my, jednou oni, celkově to o fous vyšlo na první místo nám. Už se těším, jak si to s dalšími týmy, které se již nominovaly přímo, rozdáme. Bude to nesmírně vyrovnané, určitě bychom si chtěli zahrát finále mistrovství České republiky, které se bude konat u nás v červnu ve Svitávce. Ambicí i snem je pak postup na mistrovství Evropy v kategorii U23,“ odtajnil ambice nejmladší z Hrdličků, Jan.

Druhý tým ve složení Michal Musil a David Petr měl situaci o poznání složitější. Po nepříliš povedeném prvním kvalifikačním kole, ve kterém obsadili pátou nepostupovou pozici, se v turnaji museli umístit na třetím místě, pokud chtěli postoupit.

„Ve druhé kvalifikaci by tak museli učinit malý zázrak a skončit do třetího místa, aby se vešli mezi čtyři postupující,“ líčil těžkou pozici před turnajem Hrdlička.

Situaci ještě ztížil těžký počáteční los, v prvních třech zápasech dvakrát svitávecká dvojice prohrála a nevypadalo to s ní růžově.

Pak však mladíci zabrali a pěti výhrami v řadě se dokázali posunout na postupové třetí místo. „Michal s Davidem překvapili a ve druhém kvalifikačním kole zahráli dobré výsledky, které v součtu stačily na skvělé třetí místo a budou mít možnost zahrát si ve svém nízkém věku s kvalitními soupeři,“ spokojeně podotkl předseda klubu.

Soutěžní kola Ligy U23 se mají podle původního plánu odehrát 4. dubna ve Zlíně a 9. května v Přerově. Finále Mistrovství České republiky se uskuteční 21. června ve Svitávce.

Konečné pořadí kvalifikace:

1. Pankrác / Svitávka

2. Zlín / Přerov

3. MO Svitávka

4. Spartak Chrastava

5. Sokol Zlín – Prštné 2

6. Spartak Přerov

7. Liberec / Pankrác

8. Pankrác

*Postupují první čtyři týmy.

TOMÁŠ SRNSKÝ