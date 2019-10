Junioři Svitávky překvapili. V kolové vyhráli hned první turnaj sezony

Chrastava – Čtrnáct družstev v kategorii juniorů se letos přihlásilo do mistrovských soutěží v kolové. Dva turnaje v Chrastavě je rozdělily do dvou výkonnostních tříd - I. a II. juniorské ligy. Zástupci MO Svitávka 1 - David Petr s Michalem Musilem - si účast v bojích o nejcennější domácí medaile vybojovali zcela suverénně a do první ligy postoupili jako vítěz turnaje.

V Chrastavě a v Liberci svitáveckou kolovou reprezentovali - zleva: Martin Konečný, David Petr, Michal Musil a Ondřej Valíček. | Foto: archiv Kolová Svitávka