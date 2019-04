Leeden /FOTOGALERIE/ – Nováčci letošní české extraligy v kolové Jiří Hrdlička ml. a Roman Staněk z SC Svitávka počtvrté bojovali na silně obsazeném turnaji v německém Leedenu.

Předchozí tři účasti, ještě jako hráči kategorie do 23 let, vždy zakončili posledním místem, letos se posunuli na pátou, předposlední příčku. „Tentokrát to bylo úplně jinak, kladné hodnocení převažuje. Kromě rakouského Dornbirnu, který turnaj vyhrál, jsme se všemi soupeři sehráli vyrovnané partie. A to tady hrály čtvrtý tým z posledního mistrovství světa – Belgičané – a šestý – Francouzi,“ naznačil spokojenost s výsledky Hrdlička ml.