Pro oba týmy byl páteční zápas důležitý. „Hluboká je těžký soupeř, v nadstavbě předvádí kvalitní výkony a čekám vyrovnaný zápas,“ uvedl před duelem blanenský hráč Aleš Blažek.

Hluboká by si případným vítězstvím výrazně zvýšila šance na postup do vyšší soutěže. „Chceme v Blansku něco uhrát, věřím, že se nám podaří tvrdé odpaly a budeme skórovat,“ doufal v dobrý výsledek hostující kouč Stanislav Hejný.

Na kopci se v úvodní směně představil domácí Jakub Kostka, za hosty David Šťastný. Oba nadhazovači předváděli v úvodu perfektní výkony, první dvě směny pálkaře k ničemu nepustili.

Tabulka (za názvem klubu následuje počet výher a proher):

1. Olympia Blansko 9 4

2. Třebíč Nuclears 9 5

3. SaBaT Praha 8 5

4. Blesk Jablonec 8 6

5. Sokol Hluboká 8 6

6. Frýdek-Místek 6 8

7. Technika Brno 6 8

8. Bučovice 1 13

Až v dohrávce třetí směny šli domácí do vedení dva nula. Hluboká se snažila zareagovat, ale odpověď z jejich strany nepřišla.

Naopak domácí pálkaři našli recept na nadhazovače Sokolu Hluboké a ve čtvrté a páté směně rozjeli sérii odpalů, které Olympia dokázala proměnit ve čtvrté a páté směně v osm bodů. „Jako jedinému týmu v baráži se nám povedlo Šťastnému přidělit víc jak tři body. Jsem rád, že u nás nepotvrdil svou formu,“ pravil blanenský nadhazovač Jakub Kostka.

Domácí tak šli do šesté směny s náskokem deseti bodů. I když se jim do konce utkání již žádné body získat nepodařilo, na Hlubokou to stačilo. Ta se v sedmé směně dostala nejdále na druhou metu, což znamenalo konec zápasu po sedmé směně po výsledku 10:0. „Na pálce se nám vůbec nedařilo. Nedokázali jsme se také vypořádat s umělým osvětlením, nejsme na něj vůbec zvyklí. Postup tak nemáme ve své moci, uvidíme, jak to dopadne,“ vyjádřil se po pátečním duelu Hejný.

Po pátečním utkání propukla na hřišti Strawberry Field v Blansku propukla radost domácího celku. „Z Hluboké jsme měli obavy, Šťastný je nadhazovač, kterého neunavíte, hází celý zápas kvalitně a zápasy proti němu jsou vyrovnané. Jsme rádi, že jsme ho porazili takovým rozdílem. Letošní ročník mohl dopadnout líp, hlavně nám utekl úvod sezony, naštěstí se pak kluci rozházeli, přidali se k nim pálkaři, a nakonec z toho bylo jedenáct výher v řadě a záchrana v extralize,“ líčil trenér Blanska Ivo Kučera.

V nedělní odvetě podlehli jeho svěřenci Sokolu Hluboká 7:10.

TOMÁŠ SRNSKÝ