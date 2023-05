Povedený víkend mají za sebou odchovanci blanenského basketbalového klubu. Jakub Nečas v dresu brněnského Basketu vybojoval titul z extraligy juniorů, ve finálovém utkání byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem a dostal se i do nejlepšího výběru turnaje. Jeho bývalá spoluhráčka ze žákovských kategorií Zuzana Křížová dovedla jako kapitánka brněnské Žabiny ke stříbrným medailím z juniorského mistrovství republiky.

Odchovanka klubu BBK Blansko Zuzana Křížová (v bílém s číslem 8) dovedla jako kapitánka juniorku brněnských Žabin ke stříbrným medailím z republikového mistrovství. | Foto: BK Žabiny Brno

Devatenáctiletý Nečas patří už stabilně do A týmu Basketu, o víkendu se ale připojil k výběru do devatenácti let, aby mu pomohl k vylepšení loňské druhé příčky.

Odchovanec klubu BBK Blansko zářil už v semifinále, kdy k výhře nad Pískem 76:60 pomohl třiadvaceti body. „Kluci se připravovali, ale já jsem na trénincích nebyl, protože jsem hrál s A týmem čtvrtfinále play-off v Opavě. Takže jsme si řekli jen jednoduché pokyny, abychom přešli presing soupeře,“ nastínil Nečas.

Ten pak zářil i ve finále, kde si připsal devatenáct bodů a po vítězství nad Jindřichovým Hradcem 87:73 byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem zápasu. „Naplnili jsme ambice. Díky tomuto utkání a získanému ocenění jsem dosáhl na vše, co se v mládeži dá získat, takže jsem neskutečně rád. Byl to pro nás velký cíl zase vrátit pohár domů,“ radoval se křídelník.

Těsná finálová prohra

Kapitánka Křížová sice s juniorským týmem Žabin na pohár nedosáhla, radovat se ale mohla z druhého místa.

Ve čtvrtfinále nejprve brněnské mladé hráčky přehrály jasně Strakonice 111:48, o kolo později si výborně poradily i s pražskými Tygry, které zdolaly 87:54.

Ve vyrovnaném a dramatickém finále nakonec Žabiny podlehly Hradci Králové 70:74, blanenská odchovanka Křížová si tak z turnaje odnesla stříbrnou medaili.