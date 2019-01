Vilémovice – Turnaj v malé kopané Hyundai cup nabídl napínavé souboje s atraktivními finalisty. Old Stars nakonec překvapili výhrou 2:0 nad Orly Bef Kotvrdovice. „Naštěstí mně to ve finále vyšlo," uvedl gólman vítězů Michal Lahodný, který měl hlavní podíl na tom, že jeho tým ve finále neinkasoval.

Tradiční turnaj v malé kopané Hyundai Cup vyhráli Old Stars. | Foto: DENÍK/Hynek Skoták

Dva dny úmorného horka, dva dny fotbalových soubojů. Do konce vydrželi ti nejlepší nebo ti, co měli nejvíc štěstí. Fotbalový Hyundai cup nabízí každý rok dobře zajištěný turnaj v centru Moravského krasu. Letos se k tomu přidala i pořádná vedra, což bylo naštěstí víc vidět na opálení rozhodčích a hráčů než na trávníku. „Hřiště dopadlo na to, jaké bylo počasí, dobře, hráči si je dokonce chválili," potvrzuje hlavní pořadatel Milan Kučera.

Třicítka týmů se utkala první den v šesti skupinách, z kvalifikace postoupily z každé skupiny první čtyři do nedělních bojů. Sobotní večer zpestřila jako obvykle diskotéka se zábavným vystoupením, vzhledem k počasí se ale nevyplatilo příliš ponocovat. V neděli odpoledne v osmifinále zářili Slovan Boys, kteří porazili 5:0 Pompey, Orli Kotvrdovice si poradili 6:1 se Studnicemi a Velká Bíteš roznesla 6:0 Lažánky. Další zápasy už byly těsnější, pozdější vítězové z Lipovce v osmifinále prohrávali s domácím týmem Hyundai Vilémovice ještě několik minut před koncem, pak srovnali a po penaltách postoupili.

A nejtěsnějšími rozdíly postupovali Lipovečtí i dál. Ve čtvrtfinále porazili opět na penalty Botafogu, v semifinále pak 1:0 Lamače srdcí. To Kotvrdovice postupovaly mnohem razantněji. Po výhře v osmifinále smetli i Slovan Boys 7:3 a v semifinále vyhráli 3:0 nad Velkou Bíteší.

Ve finálovém zápase tedy byli Orli favority. Jenže proti nim stálo štěstí, zkušenost soupeře a hlavně mladý gólman Lipovce Michal Lahodný. V obou poločasech předváděl fantastické zákroky, zabránil několika jasným gólům a přiváděl fanoušky soupeře k šílenství. „Sám jsem se divil. Celý turnaj jsem chytal nic moc a na finále to přišlo, což je fantastické," komentoval skromně svůj výkon Lahodný, který ukázal na svůj věk velice pevné nervy.

Jeho tým dal v prvním poločase dvě branky, Kotvrdovice nedokázaly odpovědět, byť hlavně po přestávce permanentně dobývaly bránu. Nutno dodat, že Lipovec měl zase brejky, ve kterých šli jeho hráči sami na brankáře.

Orli obhajovali loňské vítězství a věřili si, kvalitní tým měli. „Chtěli jsme vyhrát, jsem zklamaný. Mysleli jsme si, že Lipovec zvládneme. Většinou jsme vyhrávali o tři a víc gólů a nedostávali jsme branky, tentokrát jsme dostali první náhodný gól a pak už to viděli diváci sami," povzdechl si Tomáš Jarůšek z kotvrdovického týmu. Podle něj byl nejtěžší soupeř Slovan Boys, i když ho nakonec Orli porazili 7:3.

Spokojení mohli být i organizátoři, přestože týmů oproti některým minulým ročníkům ubylo. „Letos se sešla kvalitní konkurence, i finále nabídlo výborný fotbal. Orli narazili až v posledním zápase, Lipovec měl víc štěstí a dobrého gólmana," podotkl ke sportovní stránce turnaje Milan Kučera. A jak to bude příští rok? „Ještě je brzo, ale chtěli jsme zachovat stejný model i pro příští rok," říká.