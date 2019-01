Hustopeče /FOTOGALERIE/ – V žebříčku Mezinárodní atletické federace IAAF za rok 2018 skončilo Hustopečské skákání na čtvrtém místě mezi všemi halovými mítinky. Své skvělé pověsti dostojí i letos, kdy se pořadatelům podařilo zajistit opět řadu špičkových závodníků.

Největší hvězdy ze startovní listiny:

• Ženy

Julia Levčenková (201 cm)

Alessia Trostová (200)

Ana Šimičová (199)

Levern Spencerová (198)

Kateryna Tabašnyková (198)

Svetlana Radzivilová (198)

Morgan Lakeová (197)

Michaela Hrubá (195)

• Muži

Konstantíos Baniótis (234)

Sylwester Bednarek (233)

Wang Yu (233)

Fabian Delryd (233)

Ilja Ivanyuk (231)

Matúš Bubeník (231)

Edgar Rivera (230)

Martin Heindl (226)

Trochu nezvykle by letos měly hrát prim ženy, mezi nimiž najdeme řadu medailistek z vrcholných atletických akcí. Největší hvězdou je Ukrajinka Julia Levčenková s osobním rekordem 201 cm, druhá žena z posledního světového šampionátu. V letošní halové sezoně má už skočeno 198 cm, stejně jako její krajanka Kateryna Tabašnyková, bývalá juniorská mistryně Evropy. Dva metry už má skočené také Italka Trostová, na dvě předchozí vítězství z Hustopečí zase může navázat Levern Spencerová z ostrova Svaté Lucie.



„Mítink v Hustopečích je vždy dobře organizovaný. Moc se mi líbí nápad skákat s hudbou a lidé jsou zde vždy velmi přátelští. Už se těším, až tady budu zase letos skákat,“ vzkázala pořadatelům Spencerová, která by se v případě vítězství stala první ženou, která by dosáhla v Hustopečích tří triumfů.



Mezi muži bude asi největším favoritem Polák Sylwester Bednarek, vítěz z roku 2017, v němž vyhrál rovněž halové mistrovství Evropy. Soutěž však slibuje hodně vyrovnaný průběh, protože podobné osobní rekordy mají i Řek Baniótis, Švéd Delryd, Číňan Wang Yu a Rus Ivanyuk. „Škoda, že Rus Danil Lysenko má pozastavený start a nemůže tu letos být. V loňském roce předváděl úžasné výkony. Bude těžko ho nahradit. Na druhou stranu věřím, že bude soutěž velmi napínavá,“ poznamenal ředitel mítinku Zbyněk Háder.



V Hustopečích se začíná už ve čtvrtek od 9 hodin soutěžemi žactva a v sobotu jsou na programu od 10 hodin soutěže dorostu, juniorů i B závody žen a mužů. Hlavní soutěž žen bude zahájena v 17 hodin, muži budou skákat od 19 hodin.