Závod Moto3 - Grand Prix ČR

1. Canet (Šp./KTM): 39:11,879

2. Dalla Porta (It./Honda) + 0.159

3. Arbolino (It./Honda) + 0.217

…9. Kornfeil (ČR/KTM) + 1.063

…Salač nedojel

Pořadí Moto3 po 10 z 19 závodů:

1. Canet (Šp./KTM): 148 bodů

2. Dalla Porta (It./Honda): 145 bodů

3. Antonelli (It./Honda): 98 bodů

… 9. Kornfeil (ČR/KTM): 59 bodů

…26. Salač (ČR/KTM): 6 bodů

Závod Moto2 - Grand Prix ČR v Brně

1. A. Márquez (Šp./Kalex): 38.49.768

2. Di Giannantonio (It./Speed Up): +3.018

3. Bastianini (It./Kalex): + 4.158

Závod MotoGP - Grand Prix ČR v Brně

1. Márquez (Šp./Honda): 39.24,430

2. Dovizioso (It./Ducati): +2.452

3. Miller (Aus./Ducati): + 3.497

…19. Abraham (ČR/Ducati): +44.296

Pořadí MotoGP po do 10 z 19 závodů

1. Márquez (Šp./Honda): 210 bodů

2. Dovizioso (It./Ducati): 147 bodů

3. Petrucci (It./Ducati): 129 bodů

…24. Abraham (ČR/Ducati): 3 body

Nedělní program na Masarykově okruhu zahájil závod Moto3. Hlavní české želízko v ohni Korfneil se při stíhácí jízdě dostal do početné vedoucí skupiny, kde obsadil devátou pozici. „Hned po startu se stalo mnoho věcí. McPheemu nejela motorka, Fenati zareagoval strašně pozdě, možná to udělal naschvál. McPheemu se vyhl na poslední chvíli, kdybych sebou včas netrhl, jsem na místě Kunniho (měl hrozivý pád na cílové rovince, pozn.red.). Byla to od Fenatiho trochu prasárna, měl jsem strašnou tepovku a rozčiloval jsem se. Aby toho nebylo málo, při výjezdu z první zatáčky mi spadl pod kola Filip (Salač, pozn.red.). Odjížděl jsem pak od posledního místa, snažil jsem se to dohánět. Motorka nefungovala úplně dobře, bylo to o hodně horší než loni. Mrzí mě to, viděl jsem prvního, byl jsem blízko," popisoval zklamaný Kornfeil.

Rodák z Kyjova dal částečně zapomenout na nepovedenou kvalifikaci, v níž skončil až dvacátý. To Salač sice v sobotu zajel svou druhou nejlepší kvalifikaci kariéry a vystartoval čtrnáctý, ale ze závodu brzy vypadl. Sedmnáctiletý teenager spadl v první zatáčce po střetu s Němcem Darrynem Binderem. Dokázal se ještě zvednout a obkroužil několik kol, než zamířil do boxů. „Filip se vůbec nebaví. Je z toho hodně skleslý. Říkal, že za to může Binder. Když dojde ke kontaktu dvou jezdců, můžou za to oba. Chtěl asi vyhrát závod v první zatáčce, ale tam se nevyhrává. Kvůli jeho pádu jsem ztratil i já a to je strašná škoda," litoval zkušenější z českého dua.

Dramatický závod, v němž se mnohokrát měnil lídr, opanoval Španěl Arón Canet, který se dostal do čela klasifikace o tři body před Lorenza Dalla Portu. Ten skončil druhý, ačkoliv startoval až ze sedmnácté příčky. Kornfeil zůstává po zisku sedmi bodů na deváté příčce i v pořadí. Salač je se šesti body šestadvácátý.

Jezdci MotoGP vyjeli kvůli dešti na dráhu o víc než půl hodiny později oproti plánu. Závod suverénně ovládl vedoucí muž pořadí Marc Márquez, který letos vyhrál už pošesté. Valentino Rossi obsadil v Brně šesté místo.

Závod Moto2 opanoval stylem start - cíl lídr pořadí Alex Márquez, mladší bratr Marca Márqueze, a upevnil si vedení v čele šampionátu. Druhý finišoval vítěz loňského podniku Moto3 v Brně Fabio Di Giannantonio. Závod MotoGP i s Karlem Abrahamem odstartuje se zpožděním až pět minut po půl třetí kvůli dešti.