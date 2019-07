Výškařka Michaela Hrubá měla být jedna z hvězd mistrovství republiky v atletice, které se v pátek a v sobotu uskuteční v Brně. Do závodu ji ale nepustí zranění. „Měla jsem výron v kotníku a natržené vazy. Teprve v pondělí jsem zase začala běhat, takže bych nepředvedla adekvátní výkon,“ uvedla rodačka z Bořitova na Blanensku.

Na akci se přesto objeví. „Organizátoři mě vybrali jako jednu z tváří mistrovství, takže jim budu k dispozici. U výškařského závodiště na náměstí Svobody budu mít autogramiádu,“ přiblížila.

Hrubou letos zatím stíhají zranění. Kvůli potížím vynechala před čtrnácti dny také mistrovství Evropy do třiadvaceti let. „Zranila jsem se na tréninku, který směřoval právě k šampionátu. Asi jsem nebyla připravená a už si musela odpočinout,“ zauvažovala.

Na jaře ji pro změnu trápilo koleno. „Je to první sezona, kdy mě tělo takhle limituje, ale problémy jsem měla již loni, kdy jsme to řešili za běhu. Ve vrcholové atletice jsem pět let a nejspíš bylo potřeba chvíli regenerovat,“ sdělila.

Místo litování nenavštívených šampionátů se tak mladá atletka koncentruje na mistrovství světa. To se letos koná v Kataru v nezvykle pozdním termínu.

Atleti se na Arabský poloostrov sjedou na konci září. „Je to pro mě plus. Mám dva měsíce na to dát se do kupy a připravit se. Pro holky, co skáčou už od května, je hrozně těžké udržet si výkonnost celý půlrok. Já se můžu soustředit se na šampionát v Kataru. Chci se prosadit na dospělých akcích,“ řekla závodnice USK Praha.

Jeden úspěch si Hrubá i přes zranění již letos připsala. Na halovém evropském mistrovství v Glasgow v březnu skončila šestá. „Trochu se mi tím spravila nálada. Skočila jsem 194 centimetrů, což je jen o centimetr méně než můj osobní rekord v hale,“ vyzdvihla.

Teď už tvrdě dře, aby se dostala zpátky do formy. „Při léčbě neužívám nic neobvyklého. Chodím k doktorce a fyzioterapeutům, kontrolujeme můj stav a snažím se udržet nějakou fyzičku, ať návrat není pro tělo tak hektický. Myslím, že se nám to docela daří,“ dodala vysoká atletka.

Nalomená psychika ji netrápí. „Závod je odměna za tréninkovou dřinu, ale srovnala jsem se s tím, že to teď nejde. K mentálnímu kouči nechodím,“ okomentovala svou cestu zpátky závodiště.

Místo toho se zaměřuje na zpevnění těla. „Soustředím se na drobné věci, které jsou extrémně důležité. Není to o tom, že jdu do posilovny a zvedám několik tun. Někdy se na mě člověk podívá a řekne si, že ani necvičím, jenže zdání klame. Musím cvičit spodní břicho a držet si nohu v jedné rovině, abych pak měla sílu při odrazu i dalších pohybech,“ zdůraznila.

Chuť pokračovat v zářné kariéře ji rozhodně neopouští. „Až budu úplně zdravá, myslím, že zase předvedu dobrý výkon. Uvidíme na závodech. Tam se ukáže výsledek celé naší práce s trenérem a zjistíme, zda jdeme správnou cestou,“ uzavřela Hrubá.

JAROSLAV GALBA