Stemwede /FOTOGALERIE/ – Podruhé v tomto ročníku Světového poháru v kolové spolu nastoupili otec a syn Jiří Hrdličkovi z SC Svitávka. V německém Stemwede se hrálo páté kolo. Tým Svitávky odehrál třetí turnaj ze čtyř, které absolvují všechny týmy.

Otec a syn Jiří Hrdličkové z SC Svitávka spolu odehráli další turnaj Světového poháru v kolové v německém Stemwede. | Foto: Archiv Radball Stemwede

V úvodním utkání Hrdličkové narazili na silný německý tým Iserlohnu (Heiko Cordes / Daniel Endrowait). Dlouho vedli ale nakonec podlehli po přestřelce těsně 6:7. Druhý zápas proti francouzskému Dorlisheimu byl až do přestávky vyrovnaný. „Ve druhém poločasu jsme dostali dva rychlé góly a prohrávali jsme 3:5. Při tomto stavu dvě a půl minuty minuty před koncem nám byl odepřen trestný úder z více než lukrativní vzdálenosti hodné snížení stavu. To byl zřejmě zlomový moment. I přes snahu skóre srovnat, se nám to již nepodařilo a prohráli jsme 3:5,“ popsal Hrdlička mladší druhou porážku ve skupině.