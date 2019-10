Svitávka /FOTO/ - Pátý rok po sobě získala Svitávka titul mistra republiky v kolové mužů. Letos se jen přestěhoval do jiné „kabiny“. Staronovými šampiony jsou Jiří Hrdlička starší s Pavlem Loskotem. V nové svitávecké hale titul obhajovali titul Pavlové Richter a Vitula z MO Svitávka. Pro ně po sporné koncovce zápasu o bronz nakonec medaile nezbyla. Turnaj ale rozehráli lépe než pozdější mistři.

Staronovými mistry republiky v kolové se na domácí palubovce ve Svitávce stali Jiří Hrdlička starší s Pavlem Loskotem. Foto: Marek Topolář | Foto: Deník / Redakce

Čtyři týmy se nejprve utkaly v základní skupině každý s každým, dva nejlepší si to pak rozdali o zlato, třetí se čtvrtým o bronz. Richter s Vitulou odstartovali vítězstvím nad Favoritem Brno I (Jan Havlíček / Robert Zvolánek), zatímco Hrdlička s Loskotem (SC Svitávka I) podlehli dvojici Sokola Zlín-Prštné II Miroslav Gottfried / Ludvík Písek. MO Svitávka I pak přidala remízu a prohru, co jí stačilo na třetí příčku. SC Svitáka I už zapisoval jen samá vítězství. „Důležitý je konečný výsledek, takže jsme spokojeni. První zápas ze nám nepovedl, ale v dalších se naše hra stále zlepšila až do vítězství v turnaji. Na domácí půdě jsme samozřejmě chtěli hrát co nejlépe a vyhrát. Týmy jsou ale vyrovnané a mohl vyhrát kdokoli ze čtveřice,“ zvýraznil cenu titulu Jiří Hrdlička starší.