Želechovice nad Dřevnicí - Své první finále mistrovství republiky kategorie U23 odehrála dvojice SC Svitávka Jan Hrdlička / Michal Richtr. Na předchozích pět titulů v této kategorii jejich starších kolegů Jiří Hrdličky ml. Romanem Staňkem navázali pátým místem.

Ilustrační foto. | Foto: archiv SC Svitávka

„Brácha s Michalem do finálového turnaje postoupili z pátého místa v semifinále. Nedalo se tedy čekat, že by zaútočili na titul, cílem bylo spíše potrápit favority a nasbírat cenné zkušenosti. Turnaj se jim moc nepovedl, ale nic se neděje. V kategorii U23 budou ještě minimálně pět let, takže jejich čas doufejme teprve přijde,“ ujistil Jiří Hrdlička ml.