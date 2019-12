V minulých dnech se ale rozhodlo, že si v nejvyšší soutěži v roce 2020 přece jen zahrají. Spolu s oddílovou jedničkou Jiřím Hrdličkou starším a Pavlem Loskotem.

Oddílová týmová dvojka Pavel Vitula – Pavel Richter se z pracovních důvodů rozhodla hrát pouze první ligu, která není časově tak náročná a své místo přepustili mladíkům. „V dalších asi dvou letech chtějí hrát a trénovat v časově úspornějším režimu. Proto nám tedy nabídli, abychom si to spolu jednoduše vyměnili. První liga má v programu jen tři soutěžní kola, extraliga čtyři plus čtyři Světové Poháry a mezinárodní turnaje, kam jsme každoročně zváni. Z této zprávy jsme měli samozřejmě oba obrovskou radost. Bereme to jako „druhou šanci“ za to, že jsme sestoupili tak těsným rozdílem. Vždyť jsme prakticky se všemi týmy hráli vyrovnané zápasy. Takto budeme mít v sezoně 2020 spoustu kvalitních turnajů, které nás, věřím, posunou výkonnostně zase dál,“ doufá Hrdlička ml.

První velký test čeká extraligového „nováčka“ hned v prvním lednovém víkendu, kdy mladší Hrdlička se Staňkem budou startovat na tradičním Novoročním mezinárodním turnaji ve švýcarském Frauenfeldu. Jména soupeřů jsou skutečně zvučná. Ve skupině narazí například na staronové mistry světa z rakouského Höchstu nebo druhý nejlepší německý tým z Obernfeldu.