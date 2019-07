Mezinárodní turnaj v Sulzu měj opět kvalitní obsazení deseti týmy. Českou republiku reprezentovali kromě Svitávky i hráči Favoritu Brno Jan Havlíček s Robertem Zvolánkem.

Českým týmům se v základních skupinách dařilo. Svitávečtí ztratili jen dva body remízou s VCR Möhlin a vyhráli skupinu. I Brňané prošli bez porážky, ale s dvěma remízami skončili druzí, takže přišlo na řadu české semifinále. „Ve skupině jsme hráli dobře, ale v derby se nám naopak nedařilo vůbec. Neproměnili jsme některé šance, které bychom normálně měli proměnit. Tajně jsme věřili ve finále a asi jsme na ně i měli. Jenže už poslední tréninky před turnajem naznačovaly, že forma není optimální. Takže čtvrtou příčku nakonec za daných okolností bereme jako solidní výsledek,“ komentoval turnaj Hrdlička mladší.

Výsledky SC Svitávka

• V základní skupině: - RV Gärtingen 9:5, - SG Sulz/Dornbirn II 8:4, RKV Denkendorf 5:4, - VCR Möhlin 7:7.

• Pořadí ve skupině: 1. SC Svitávka 10 bodů, 2. RKV Denkendorf (Valentin Notheis/Felix Weinert)9, 3. VCR Möhlin 4, 4. RV Gärtingen 3, 5. SG Sulz/Dornbirn II 3.

• Z A skupiny postoupily: SG Sulz/Dornbirn I (Kevin Bachmann/Stefan Feurstein) a Favorit Brno.

• Semifinále: Svitávka - Fvaorit Brno 3:7, RKV Denkendorf - SG Sulz/Dornbirn I 8:6.

• O 3. místo: Svitávka - SG Sulz/Dornbirn I 4:6.

• Finále: RKV Denkendorf - Favorit Brno 4:3.

• Další pořadí: 5. RV Krofdorf, 6. VCR Möhlin, 7. RV Gärtingen , 8. RV Fraunfeld, 9. SG Sulz/Dornbirn II, 10. VC Dorlisheim.

To ještě nevěděl, co ho s jeho spoluhráči potká při návratu domů. Při autohavárii doslova zrušili svůj vůz a utrpěli několik šrámů. „Asi v pět hodin ráno v neděli jsme všichni čtyři hráli své největší finále v autě na silnici, které jsme naštěstí vyhráli. A to bylo zatím nejdůležitější utkání naší dosavadní kariéry,“ ujistil Hrdlička mladší, že jsou i významnější věci než góly a body.



Kolovou nyní čeká letní přestávka. Svitávečtí půjdou do akce 27. července. Na mezinárodním turnaj v německém Waldremsu by klub měli reprezentovat otec a syn Hrdličkovi. „Mám poraněné koleno, ale snad se dám do té doby do pořádku. Bylo by škoda si tam nezahrát, protože tam bude mimořádně silná konkurence. Rakouská dvojka, německá jednička a podobné týmy. Takže bychom po dvou letech zase s tátou hráli špičkově obsazenou soutěž,“ zdůraznil Hrdlička syn.



Velkou motivací k tomu, aby se brzy uzdravil a rozehrál je i velký mezinárodní turnaj, který se bude hrát ve Svitávce 24. srpna. Proti čtyřem domácím týmům se postaví osm zahraničních, včetně německých, rakouských švýcarských či francouzských.