Svitávka /FOTO/ - Po vlastním Letním turnaji pokračoval nabitý program bicyklebalistů ze Svitávky v zahraničí. V německém Grosskoschenu si po delší době spolu opět zahráli otec a syn Jiří Hrdličkovi.

Na turnaji v kolové v německém Grosskoschenu si spolu po delší době zahráli otec (vpravo) a syn Jirkové Hrdličkovi. | Foto: archiv SC Svitávka

V turnaji Světového poháru tam původně měl Hrdlička starší startovat ve dvojici s Janem Havlíčkem z Favoritu Brno. Až v den turnaje pořadatelé oznámili, že v tomto složení hrát nemohou. Takže otce Hrdličku doplnil syn, který k té době už se svým stálým parťákem Romanem Staňkem jeli hrát do Zscherbenu. „Ráno v deset hodin mi volal taťka, že se musíme vyměnit. Tak jsme ze Zscherbenu museli jet směr Grosskoschen a v půli cesty, což je asi 230 kilometrů, jsme se prohodili a já jel hrát za taťkem a Honza za Romanem. Bohužel stihli jsme až druhé turnajové kolo, takže první zápas ve skupině se Zlínem jsme prohráli kontumačně. Zlín pak díky těmto třem bodům postoupil do semifinále a my jsme ve skupině skončili třetí,“ zdůraznil následky „komplikace“ Jiří Hrdlička mladší.