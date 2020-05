Junioři stihli odehrát dvě kvalifikační kola na květnové mistrovství Evropy ve Švýcarsku, které bylo pro letošní rok zrušeno. Nadějná dvojice Michal Musil a David Petr byla na dělené druhé a třetí pozici a na dalších kvalifikačních kolech chtěla bojovat o druhé místo a možnost jet na evropský šampionát jako náhradníci.

Opatření kvůli pandemii nedovolují hráčům kolové trénovat. „Máme to možná o něco těžší než v jiných sportech. Ne že bychom zapomněli jezdit na kole, ale je to specifický sport se specifickými pohyby, takže je návrat po tak dlouhé době opravdu náročný pro všechny bez ohledu na věk nebo zda hráči při uzavření haly trénovali individuálně jakkoli jinak,“ myslí si hráč Roman Staněk

Od pondělí už může trénink začít. „Pokud ano, bude to skvělé, pokud ne, vydržíme tak dlouho, jak to bude nutné. Spoléháme se na starostu Městyse Svitávka Jaroslava Zoubka, který situaci sleduje a dostává podrobnější informace přímo z ministerstva. Věříme, že jakmile to bude oficiálně povolené, bude také co nejdřív hala zpřístupněná nejen nám pro trénink, ale i všem ostatním sportům, které si musely prožít tento nechtěný odpočinek a těší se zpět na sportovní plochu,“ komentuje situaci předseda oddílu kolové ve Svitávce Jiří Hrdlička mladší.

V době karantény lidé pracují z domova a ti okolo kolové hledají, jak sportu pomohou jinak. Marek Topolář, předseda a aktivní hráč oddílu kolové v Šitbořicích, se ujal nápadu a vytvořil stránky www.ceskakolova.cz. „Budou tam výsledky odehraných soutěží, kalendář, fotogalerie, zajímavosti ze zákulisí našeho sportu a mnoho jiného. Tento krok je velký posun, co se týče propagace našeho sportu lidem v okolí. Vytvořilo se místo na webu, kde se budou scházet primárně všichni kolováci v republice. Je to nástroj pro prezentaci našeho skvělého sportu, jelikož s propagací v televizi již delší dobu nelze počítat, jsou nejlepší a nejpřímější nástroj sociální sítě a internet,“ věří Topolář

Také Český svaz cyklistiky pracuje na zvýšení popularity sportu a společně se začátkem karantény spustil projekt Trénuj s repre, ve kterém se představují čeští reprezentanti všech cyklistických kategorií. Krátká videa ukazují, jak vypadá běžný den profesionálních závodníků. Sálová cyklistika byla také součást projektu, jeden den sel věnoval kolové a druhý krasojízdě.

V příspěvcích se také objevili hráči svitáveckého klubu. „Ve videu jsme představili náš sport širšímu okruhu sledujících, jelikož bylo vše sdíleno na webu Českého svazu cyklistiky a primárně umístěno na jeho Instagramu. Tento počin se nám povedl a měl dobrou odezvu na sociálních sítích. Jsme za to velmi rádi a oceňujeme tento nápad,“ nadšeně povídá Hrdlička mladší.

TOMÁŠ SRNSKÝ