Dříve na krásné sportovní akci startovali jen dospělí, ale již mnoho let ji otvírají běhy dětí a mládeže. I letos si všichni společně připomněli památku jednoho ze zakladatelů mítinku Jaroslava Parmy. Hraběnčino běhání se koná jako jeho Memoriál. Závod tradičně zakončuje běžecký rok na Blanensku, konkrétně Blanenskou běžeckou ligu, a tuto příležitost si nenechalo ujít 186 běžců, rozdělených do devatenácti kategorií.

Na nejmenší závodníky se ráno sice usmívalo sluníčko, ale přes noc klesla teplota pod bod mrazu, takže nejprve museli pořadatelé rozmrazovat nebezpečný ledový film v cílovém prostoru. V deset dopoledne už na trať vyběhli první běžci v mládežnických kategoriích. O hodinu později pak na pětikilometrovou trať společně sto deset účastníků hlavního závodu. Ten vede převážně po silnicích třetí třídy, část po lesní cestě mezi Vavřincem a Petrovicemi.

Jeho čelo v kategorii mužů hned ovládli juniorští závodníci, mezi které se dokázal vklínit pouze blanenský běžec Jan Kohut. Ten jediný stačil tempu vítězného Daniel Kotyzy z VSK Univerzity Brno, který tak obhájil své loňské prvenství. Před Kohutem měl bezpečný náskok a svůj loňský čas vylepšil o devatenáct sekund. Mužský traťový rekord Adama Zenkla 16:06 z roku 2015 ovšem Kotyza neohrozil.

Nejlepší reprezentant Blanenska Kohut měl za cílovou páskou smíšený pocit. „Včera jsem běžel desetikilometrový závod a v nohách to bylo cítit. Navíc byly ty Vánoce, takže jsem v trénování trochu polevil. S druhým místem samozřejmě spokojený nejsem, ale vzhledem ke všem okolnostem, je asi adekvátní. Jinak to bylo celkem pohodě, až na tu únavu. Pět kilometrů se běhá jinak a bylo vidět, že to není nějaké naběhané,“ sdělil v cíli.

V roce 2020 se chce především zaměřit na domácí šampionáty na delších tratích. „Závodů budu samozřejmě absolvovat víc, ale pokud mám vybrat nějaké vrcholy, pak to jsou mistrovství republiky v maratonu a v půlmaratonu. A cíle? Budu chtít medaili,“ netajil Kohut.

Mnohem blíže k ženskému traťovému rekordu Radky Vodičkové měla vítězná Adéla Koláčková z brněnského Olympu. Věkem rovněž ještě juniorka. K už letitému času 18:41 z roku 2008 jí chybělo patnáct vteřin. V absolutním pořadí ji předběhlo jen pět mužů. Stejně jako Kotyza si i ona mohla závěr závodu vychutnat. Druhou Pavlínu Poláčkovou (AK Drnovice) za sebou nechala o více než minutu.

Drnovická triatlonistka si druhou příčku vybojovala až v závěru. „Adéla byla o hodně lepší. Já poslední dobou moc neběhám a ona je profesionální běžkyně. Od startu odběhla a já jsem se jí ani nesnažila držet. Běžela jsem třetí. V závěru se mně dařilo ztrátu stahovat a na druhou pozici jsem se dostala asi až kilometr před cílem. Jsem spokojená, takové běhy jsou pro mě spíše doplňkové závody a konkrétně v tomto období jde spíš o to, strávit to cukroví, uzavřít Vánoce,“ usmívala se Poláčková.

V roce 2019 mimo jiné získala titul mistryně republiky v duatlonu v kategorii elite a je českou akademickou šampionkou v klasickém triatlonu. „Lákají mě terénní triatlony, ale jinak to v novém roce bude klasika. Tedy především triatlon. Pojedu Český pohár a chtěla bych uspět na mistrovství republiky. A samozřejmě obhájit to, co jsem získala letos,“ naznačila své priority třiadvacetiletá Poláčková, která v triatlonu závodí za brněnský tým Ekol.

Jako každoročně získali celkoví vítězové nekonvenční cenu, krůtu. Tentokrát ale v podobě poukazu.

Hraběnčino běhání - Memoriál Jaroslava Parmy

Výsledky

Muži:

1. Daniel Kotyza (Univerzita Brno) 16:37, 2. Jan Kohut (FÉNIX SPORT Blansko) 16:49, 3. Jan Švejnoha (Univerzita Brno) 17:02, 4. Tomáš Bohuslav (AK Drnovice) 17:58, 5. Štěpán Stloukal (ACT leraK Blansko) 18:12, 6. Stanislav Široký (AK Blansko Dvorská) 18:58, 7. Patrik Bejček (Ostrov u Macochy / Running Zone Brno) 19:09, 8. Tomáš Jančík (Elite sport Boskovice ) 19:23, 9. Milan Adamec (Orel Vyškov) 19:34, 10. Ondřej Jágr (Brno) 19:38 atd.

Ženy:

1. Adéla Koláčková (Olymp Brno) 18:56, 2. Pavlína Poláčková (AK Drnovice) 20:15, 3. Pavla Štoudková (Doubravice) 20:16, 4. Lenka Hrabovská (AK Drnovice) 21:45, 5. Dagmar Koudelková (ASK Blansko) 22:57, 6. Zdeňka Komárková (Kometky Olešnice) 23:14 atd.

Kompletní výsledky jsou na www.oblblansko.cz