Nestranný divák by těžko vypozoroval, že se hraje prestižní derby. Ve Vyškově domácí Sokol Březina vyměnil trenéra a vypadá, to se Igoru Apostolidisovi daří chladit horké hlavy svého mladého týmu. Ruku v ruce s tím je na mužstvu znát i trochu jiný herní projev. „Nějaké zbytečné fauly tam byly zase a ta disciplína je stále potřeba zlepšit. Ale myslím si, že na to, jakou jsme měli sestavu, jsme zápas odehráli se vztyčenou hlavou,“ konstatoval po utkání.

Chyběla mu prakticky celá první pětka a sestavu na zápas doslova látal. Podobné starosti ale jsou i v Boskovicích. „Měli jsme tu jen čtyři klasické obránce. Chybí nám Strýček, Lašák, Studený a další hráči. Ale problémy jsou i v útočnících, takže dnes jsme zapojili i dva juniory. Potřebujeme ještě jeden zápas vydržet, tedy s Uničovem, a pak by se snad sestava měla usadit tak, jak potřebujeme,“ popsal aktuální stav kádru Minervy trenér Tomáš Karný.

Sokol Březina – Minerva Boskovice 0:4

Třetiny: 0:1, 0:1, 0:2. Branky (nahrávky): 19. Stehlík (Skácel), 25. Krejčiřík (Vágner, Stehlík), 50. Benýšek (Šebek), 54. Müller (Bednář). Rozhodčí: Coufal – Wesley, Halás. Vyloučení: 7:4. Navíc Švejda (Břez.) OK - Bednář (Bosk.) 10 min. Bez využití. Diváků: 250.

Březina: Hynšt – Švejda, Cívka, Sedláček, Pokorný, Štěrba – Ondráček, Jarolím, Nevřela – Kozel, Buhaj, Václavík – Beutl Hroudný. Trenér: Igor Apostolidis.

Boskovice: Chvátal – Štancl, Vágner, Strýček, Studený, Němec, Brabec, Krejčiřík, Dufek – Hnilička, Ošlejšek, Stehlík – Pelikán, Bednář, Šebek – Müller, Benýšek, Sekanina – Skácel. Trenér: Tomáš Karný.

Možná i proto hosté začali zápas opatrněji a teprve až když nad jejich brankou prosvištěly dva projektily z domácích hokejek, začali jako jasný favorit přebírat otěže zápasu. Hra se přesunula před domácí klec, v níž Patrika Jakubčíka tentokrát od začátku nahradil mladší Jiří Hynšt. A hosté ho rozchytali náramně. „Já v tom nedělám rozdíl, jestli jdu na lavku, nebo do branky. Musím být připravený pořád stejně a vždycky chci podat co nejlepší výkon. Dnes jsem si nejvíc zachytal ve druhé polovině první třetiny a pak při té dlouhé přesilovce Boskovic. To by byla dobrá sprška střel,“ konstatoval zřejmě nejlepší hráč sokolů, který si v utkání zapsal více než padesát zásahů.

Hynštem zmíněná přesilovka hostů byla pětiminutová a minutu i v počtu pět na tři. Hosté ji hráli od 44. minuty, když vedli 2:0. Ochozy čekaly, že přijde jejich rozhodující úder. Opak byl málem pravdou. V oslabení jeli sami na brankáře Jaroslava Chvátala domácí Jiří Václavík a Adam Kozel, jenže blafáky jim gólman hostů zneškodnil. Místo kontaktního gólu a možného zdramatizovaní zbytku utkání, tak vzápětí po přesilovce přišel trest na 0:3 z hokejky Karla Benýška. Ten svoji kličku brankáři protáhl tak, aby mohl puk poslat kolem tyčky do sítě.

Oba týmy se pak snažily hrát útočný hokej a měli šance, ale o tom, kam půjdou všechny tři body už bylo téměř jasno. Přesilovku oba trenéři považovali za klíčový moment zápasu. „V oslabení jsme měli dát alespoň gól. Bohužel… Místo toho jsme dostali třetí branku a to nás položilo. Myslím si, že kontaktní gól by nás vrátil do zápasu, bohužel jsme jej nedali,“ litoval Apostolidis.

„Nečekali jsme lehké utkání, což se potvrdilo. S přesilovkami se v poslední době dost potýkáme, i když jsme z nich góly dávali. Tady to bylo spíše tím, že to byla taková netypická přesilovka. Dlouhá pět minut, v ní pět na tři a dva samostatné nájezdy na naši branku. Ty nám samozřejmě mohly situaci zkomplikovat. Víme, co nám tam chybí a musíme se na to zaměřit, protože v play-off přesilovky rozhodují zápasy,“ upozornil Karný.

Definitivní podobu výsledku dali hosté po rychlém brejku. V 54. minutě ujel po levé straně Luboš Bednář a zakončující Tomáš Müller puk zblízka do sítě v podstatě dotlačil. „Před zápasem jsme ještě dnes doslova sháněli hráče, abychom to vůbec odehráli. Chci vyzvednout brankáře, Hynšt zachytal opravdu velice dobře. Jenže, když nedáváte branky, nemůžete vyhrávat. Naše situace není jednoduchá. Motivace se hledá těžko, ale kostra mužstva je zdravá a musíme jít zápas od zápasu. Jsou tu hráči, na kterých se dá dlouhodobě stavět,“ dodal nový kouč březinských sokolů.