Benešov /UVNITŘ ROZHOVORY, FOTOGALERIE/ – Její vítězný dojezd do cíle smáčí kapky deště. Ještě pár metrů, které si vychutnává s rukama nad hlavou a je tu konec. Kousek za cílem se ocitá v zajetí rodinného chumlu a slaví titul. Nikola Hlubinková z benešovského oddílu Moravec je mistryní republiky v kategorii kadetek.

S luxusním téměř čtyřminutovým náskokem ovládla silniční závod jednotlivců s hromadným startem. Za několik minut pak Hlubinková běží gratulovat týmové parťačce Markétě Parolkové. Ta totiž dojíždí senzačně třetí. „Zlato a bronz pro Moravec. Paráda. Takový úspěch čekal asi málokdo. Markéta zajela famózně. Medaili jí moc přeji,“ usmívala se v cíli Hlubinková.

Mistrovství republiky mládeže v silniční cyklistice mělo v sobotu na programu poslední závod. Po dvou časovkách čekal cyklisty v Benešově závod jednotlivců s hromadným startem. Pořadatelé vytyčili okruh o délce necelých devětadvaceti kilometrů. Kadeti ho jeli třikrát. V prvním kole se na špici utrhl společně s Lukášem Vencem z brněnského favoritu také domácí Adam Sekanina. Uprchlíci na čele vydrželi až do závěrečného okruhu, kdy je dostihla stíhačka, kterou vedli jezdci Dukly Praha. „V prvním kole se jelo pomalu. Nikdo nechtěl dopředu. Já s Lukášem jsem si jeli svoje a balík nechali za sebou,“ poznamenal k průběhu závodu Sekanina.

Jeho šance na medaili se rozplynula v závěrečném kole v Kořenci, kde nastoupilo trio Skála, Valeš, Vakoč. Právě Michael Vakoč si nakonec dojel pro své třetí zlato na šampionátu. Sekanina finišoval jako šestý s odstupem čtyřiceti vteřin. „Chtěl jsem být v první desítkce. Se šestým místem jsem spokojený. Na medaili to dnes ale nebylo,“ řekl Sekanina.

V kategorii kadetek byla velkou favoritkou na titul domácí Nikola Hlubinková. Nejenže měla trať dokonale přečtenou, ale navíc ji mistrovství zastihlo ve skvělé formě. V úterý vyhrála časovku jednotlivců a ve čtvrtek přidala bronz v časovce dvojic. „Pokud chci titul, musím někde na trati nastoupit, jízda v balíku mi moc nesedí,“ nastínila svou taktiku před startem Hlubinková.

Benešovská bikerka se pokusila startovní pole roztrhat už v prvním kole u Lipové. To byl ještě trhák na nečisto. Ve stoupání do Kořence už však Hlubinková zaútočila. V závěsu se udržela jen Anežka Drahotová, která však ve druhém okruhu odpadla. „Zase jsem dojela jen druhá. Tady na benešovském mistrovství už potřetí. Škoda, titul by byl super, jenže Nikola dnes byla lepší,“ řekla po dojezdu Drahotová.

Po více než padesáti kilometrech tak Hlubinková mohla slavit titul. Úspěch domácího týmu Moravce potrhla třetím místem Markéta Parolková. „Pořád tomu nemůžu věřit, že mám bronz. Ve druhém kole jsem na Kořenci už dost tuhla, ale v závěrečném stoupání jsem se zmáčkla a vyšlo to. Mám obrovskou radost,“ smála se v cíli bronzová Parolková.

Mezi staršími žáky zvládl okruh nejrychleji Matouš Hynek z týmu Cyklo Kaňkovský. Patrik Kolář z Moravce skončil se ztrátou tří minut osmnáctý. V závodě starších žákyň vyhrála Jana Machačová jezdící za oddíl Sigma Hranice. Domácí Anna Tlamková byla jedenáctá.

Nikola Hlubinková 1. místo, kadetky



Před časovkami ses necítila dobře. Byla jsi nervózní …

Ani před posledním závodem, jsem nebyla úplně v pohodě. Už se na mě podepsala únava.



Na startu jsi říkala, že se pokud chceš titul, musíš se pokusit o trhák …

Přesně tak. Já v balíku moc jezdit neumím. Potřebuji svoje tempo. Takže hned u Lipové jsem si vyzkoušela, jak na zrychlení budou ostatní reagovat. Moc se jim nechtělo. Je to dobrý, říkala jsem si.



Ve druhém stoupání u Kořence jsi nastoupila naostro. Jak na tvůj nástup zareagovaly soupeřky?

Kromě Anežky Drahotové se nikdo další nechytil. Odjely jsme a postupně si vypracovaly slušný náskok. Ve druhém kole už Anežce došly síly a já jela na špici sama.



Po dvou časovkách musel závod jednotlivců docela bolet, ne?

Já prakticky víc než půl závodu jela sama. Po trháku jsem musela jet dost rychle. Tempo bylo možná ještě rychlejší než při časovce. Potřebovala jsem si udělat náskok. Když jede člověk sám a nemůže se za nikoho pověsit, je to náročné. Ale jízda v balíku mi opravdu nesedí. V závěru to už opravdu bolelo.



Markéta Paroková z Moravce dojela třetí. Hned po dojezdu jsi ji běžela pogratulovat …

Pro Markétu je to super výsledek. Medaili ji moc přeji. Jela famózně a do závodu dala úplně všechno. Pro náš oddíl Moravec jsou zlato a bronz velký úspěch.



Na mistrovství v Benešova jsi posbírala tři medaile. Ze které máš největší radost?

Radost mi udělaly všechny tři medaile. Ale ta poslední, ze závodu jednotlivců, největší.

Markéta Parolková 3. místo, kadetky



Po čtvrteční časovce dvojic, kde jsi s Nikolou Hlubinkovou skončila třetí, máš další mistrovskou medaili …

Pořád tomu nemůžu věřit. Mám bronz. Super.



Nikola říkala, že se před startem necítila dobře. Jak jsi na tom byla ty?

Právě že naopak. Už při rozjížďce jsem se cítila dobře a jelo se mi fajn.



Dvojice Hlubinková, Drahotová nastoupila v prvním okruhu u Kořence. Nezaspala jsi v tu chvíli trochu?

Jejich nástup jsem nezachytila, ale jela jsem na čele druhé skupiny a to jsem si hlídala. Celé druhé kolo jsem přemýšlela, kde bych mohla nastoupit.



Jenže jako první se o trhák a útok na bronzovou medaili pokusila opět u Kořence Machulková …

Barbora nastoupila, ale do cíle nevydržela. Mně naštěstí zbyly síly do posledního stoupání v Benešově, kde se rozhodovalo o bronzové medaili. Trenér na mě křičel, že na to mám, tak jsem do toho šlápla a vyšlo to.



Domácí trať vám sedla. Trénovali jste na ní před závodem hodně?

Jezdily jsme tady asi týden. Moc mi pomohl trénink s Nikolou. Vyjížďky s ní mi daly pořádně do těla (smích)



Po časovce dvojic je to tvoje druhá velká medaile …

Z bronzu v závodě jednotlivců mám určitě větší radost. V časovce se mi nejelo dobře. Navíc nás rozhodili rozhodčí.

Adam Sekanina, 6. místo kadeti



V prvním okruhu ses utrhl společně s Lukášem Vencem z Favoritu. Dostali jste pokyn od trenéru, zkusit jít do čela hned zkraje závodu?

Vůbec ne. Náš unik nebyl naplánovaný. Tak nějak vyplynul z průběhu závodu. S Lukášem jsem si jeli svoje tempo a ostatní zůstali za námi.



Na čele jste vydrželi až do třetího kola …

Nevím, co se dělo za námi. Ale Dukláci pak do toho šlápli a dojeli nás.



V posledním okruhu pod Kořencem nastoupilo trio Valeš, Vakoč a Skála a rozdalo si to mezi sebou o titul …

Tam jsem na ně neměl. Snažil jsem se udržet ve skupince a ve finiši se pokusit o co nejlepší výsledek. O další pozice se bojovalo v kopci v Benešově.



Nakonec jsi dojel šestý. I tak je to pro tebe velký úspěch, ne?

Hodně dobrý. Chtěl jsem být v první desítce a šesté místo je super.



Hlavní část sezony závodíš na horských kolech. Neláká tě silnice?

Biky jsou pro mě zajímavější. Na silnici je to kolikrát nuda, když se jede dlouho po rovině. Na horském kole jsou tratě o dost záživnější.

Mistrovství republiky mládeže v silniční cyklistice, Benešov



Silniční závod jednotlivců

Starší žákyně

1. Machačová (Hranice), 2. Adámková (Trutnov), 3. Czeczinkarová (Kolín) … 11. Tlamková (Moravec)

Starší žáci

1. Hynek (Cyklo Kaňkovský), 2. Ťoupalík (Tábor), 3. Kobes (Kolín) … 18. Kolář (Moravec)

Kadetky

1. Hlubinková (Moravec), 2. Drahotová (Cykloprag), 3. Parolková (Moravec)

Kadeti

1. Vakoč (Dukla), 2. Skála (Whirlpool), 3. Valeš (Dukla) … 6. Sekanina (Moravec)