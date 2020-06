Až těsně před zahájením soustředění se ukázalo, že termín nekoliduje s žádnými důležitými závody a že 14. června se konají regionální soutěže právě v Bystřici pod Hostýnem. "S motivací neudělat si na těchto závodech ostudu jsme se tedy na soustředění pustili do intenzivního tréninku střelecké a běžecké zdatnosti. Jako všestrannou fyzickou přípravu jsme k tréninku přiřadili i cyklistické přesuny na střelnici. Zážitkový byl i cyklovýlet po nádherné krajině Hostýnských vrchů, někteří účastníci se slušně zapotili při ostrém výjezdu na Tesák, ti menší si zajeli alespoň ke koňským ohradám a třešním. Při odpočinkovém odpoledni došlo i k povinnému výletu na Hostýn. Ti nejzdatnější si ho vyběhli, méně pokročilí dojeli autobusem. Během celého soustředění vládla nádherná přátelská atmosféra plná oficiálních tréninků, neoficiálního večerního stolního tenisu, loupežných výprav na třešně i hraní hokeje s koštětem na chodbě," popsal Petr Kolář, předseda Klubu biatlonu Blansko.

V neděli ovšem nadešel den D. Závody. I když šlo pouze o regionální, tedy takové, kde není třeba kvalifikace a kde si všichni závodníci, z nichž někteří úplně poprvé, mohli zazávodit, konkurence byla obrovská. Oproti předpokladům o obvykle malé a slabé účasti přijely prakticky všechny moravské oddíly včetně Ostravy, Brna a Břidličné, dohromady 266 účastníků. Dopoledne se odehrávaly závody žactva. Zde Jakub Rozkošný získal bronzovou medaili v kategorii do 12 let a jeho starší sestra Klára smolně brala čtvrté místo mezi dívkami do 14 let.

Zdroj: Klub biatlonu Blansko

V dorostencích vyslal Klub biatlonu Blansko tři závodníky, kteří v nejmladší kategorii nyní začínají s malorážkami a byl to jejich první závod s touto zbraní. Tři další závodníci, kteří jsou sice již o rok nebo dva pokročilejší, závodí v souhrnné kategorii do 19 let, kde patří mezi nejmladší. A dohromady vybojovali pět medailí. Byly to bronzová pro Michala Dobrovského do 19 let, dvě stříbrné brali Jakub Kabrhel a Viktorka Nečasová do 16 let a dvě zlaté slavili Martin Kolář do 19 let a Pavla Tajovská do 16 let. "Výkon Pavly, která ten den právě slavila šestnácté narozeniny, patřil opravdu do říše snů. Poprvé celému publiku spadla obdivně čelist při její zcela bezchybné ležce, podruhé se všem zatajil dech i po zcela bezchybné stojce. Pája ohromila nejen nás. Její bezchybnou střelbu na těchto závodech nedokázal již nikdo napodobit, a to ani nejostřílenější veteráni a veteránky," pochvaloval si předseda oddílu.

Po skvělých výsledcích z dorosteneckých kategorií nastaly krušné chvilky pro trenéry, kteří závodili ve veteránských kategoriích. Jejich kredit zachránil právě Kolář, který zvítězil v kategorii nejstarších veteránů.

Výsledky závodů v Bystřici pod Hostýnem jsou historický úspěch blanenských biatlonistů a dokazují, že žáci a dorostenci klubu patří k republikové špičce. "Je to výsledek jak skvělé fyzické přípravy, tak neskonale kamarádské atmosféry v oddíle. Tímto chceme oslovit sportovně založené děti, případně jejich rodiče, kteří stále váhají, jaký zajímavý a všestranný sport dělat, aby se nám nestyděli ozvat a zkusili si biatlon. Ještě se nám několik dětí do oddílové party hodí. Tréninky máme i o prázdninách. Pokud neumíte běhat a střílet, nevadí, naučíme vás to," vzkázal Kolář.