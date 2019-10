Boskovice – Souboj dvou vážných adeptů na medaile v Superlize malého fotbalu vyšel lépe Jihomoravanům. Blanensko v domácím utkání pátého kola v areálu Červená zahrada v Boskovicích porazilo tým Staropramen Praha 4:3.

Blanensko na domácím hřišti v Boskovicích porazilo Prahu. | Foto: Petr Nečas

V tabulce celostátní soutěže poskočilo Blanensko na druhou příčku. Zatímco na vedoucí Brno ztrácí po šesti odehraných zápasech šest bodů, před Prahou má dvoubodový náskok. „Neříkám to jako frázi, ale stojím si za tím, že kádr máme kvalitní a máme sílu na to, abychom hráli jednoznačně do první trojky. I když Brno má o šest bodů víc než my a těžko bude někde ztrácet, máme kvalitu, abychom ho proháněli do konce sezony,“ prohlásil blanenský kapitán Ondřej Paděra.