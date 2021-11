V dubnu i kvůli nedostatečnému tréninku a zavřeným halám pro amatéry skončili v prvním kole prestižního seriálu osmí, do švýcarského Altdorfu přijeli na druhý a současně závěrečný díl Světového poháru se aspoň porvat o co největší posun. Svitávečtí kolisté Jiří Hrdlička mladší a Roman Staněk v sobotu i proti favorizovanému domácímu páru v rozhodujícím duelu vybojovali na turnaji bronz.

Svitávka (dvojice Jiří Hrdlička mladší a Roman Staněk) obsadila v letošním ročníku Světového poháru v kolové sedmé místo. | Foto: Kolová Svitávka

V pořadí seriálu se umístili na sedmé příčce za nejlepšími páry z Německa, Rakouska a Švýcarska a postupili do finále Světového poháru, které se uskuteční 27. listopadu v německém Grosskoschenu. „Potkáme se tam s nejužší špičkou a budeme se snažit i na takovém turnaji o co nejlepší výsledek. Neznáme zatím rozlosování skupin, ale páté nebo šesté místo zřejmě bude naším reálným maximem, které se pokusíme ze všech sil naplnit," sdělil Hrdlička mladší s tím, že do finále se kvalifikovalo devět týmů a pořadatel.