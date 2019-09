Klub vodních sportů Jedovnice pořádal mistrovství světa v kategoriích F500, F350 a F125 a mistrovství Evropy kategorie FR1000. Mimo to se na vodě objevily historické motorové kluzáky minulého století. Divácký zážitek zpestřila exhibice na speciálních vodních skútrech.

Přes „drobnou“ nepřízeň počasí přišlo na adrenalinový podnik několik tisíc diváků. Atmosféra napínavých rozjížděk, ohlušující řev motorů, sladká vůně spáleného benzínu, metylu a ricinového oleje. Uprostřed toho všeho nevzrušeně plavající kachny s mláďaty a lovící vlaštovky nad vodou.

To vše bylo korunováno velkým úspěchem brněnského závodního týmu Delfín. Jeho pilot David Loukotka vybojoval v kategorii F350 třetí místo na v závodě mistrovství světa a získal tedy bronzovou medaili. „Byl to neskutečně napínavý boj, který trval až do poslední vteřiny. Blahopřejeme mistru světa Claudiu Fanzinimu z Itálie a samozřejmě i Davidovi,“ radoval se po závodech Martin Kovařík, předseda klubu Delfín Brno.