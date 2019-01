Blansko /FOTOGALERIE/ – Finále ostré jako břitva. Plné soubojů, rychlých akcí a efektních zákroků gólmanů na obou stranách. Zápas Technických služeb a Hattricku Brno zakončil v úterý dvoudenní florbalový turnaj Atlas Cup ve sportovní hale ČKD Blansko.

Pohár za první místo nakonec zvedli nad hlavu florbalisté Technických služeb. Ti svého finálového soka porazili po brankách Krpouna a Stavjani 2:0. V dresu vítězů odchytal Atlas Cup ve vítečné formě také Jiří Buchta, který je odchovancem oddílu Atlas Blansko stejně jako Martin Dosedla.

„Poskládali jsme dobrý tým a turnaj nám sednul. Tentokrát jsme také dodrželi životosprávu a vyplatilo se,“ zubil se těsně po finálové výhře Buchta, který si zároveň odnesl cenu pro nejlepšího gólmana turnaje.

A trofej na třináctém ročníku Atlas Cupu získal po právu. Ve finále to byl on, kdo několika zákroky podržel svůj tým ve hře o zlato. Dvakrát mu také pomohla tyč. Technické služby poslal ve čtvrté minutě do vedení střelou švihem Krpák a v závěru první patnáctiminutovky přidal ze skrumáže druhou branku Stavjaňa. Na druhé straně zkrotil Buchta několik tvrdých střel a zlikvidoval sólo Sáňky jehož ránu vytáhl nad břevno. Hattrick nedokázal využít ani početní výhodu.

Ve druhé části hry se hráči Hattricku mocně tlačili před branku Technických služeb, jenže v koncovce byli buď zbrklí nebo je vychytal Buchta. „Titul bychom chtěli obhájit, ale bude to těžké. Družstva co na turnaji hrají, jsou hodně vyrovnaná,“ dodal Buchta. A statistiky mu dávají za pravdu. V posledních pěti letech se z vítězství na Atlas Cupu radoval vždy jiný tým.

„Turnaj se podle mého povedl a nabídl florbal na slušné úrovni. Spousta mladých hráčů má šanci se v budoucnu prosadit v naší nejvyšší soutěži. Moc se mi líbila hra Znojma. Největším překvapení pro mě znamenal výpadek Bohemians, kteří vedli ve čtvrtfinále nad Bučovicemi v závěru už o tři branky, ale nakonec prohráli na nájezdy,“ řekl ředitel turnaje Bohumil Hlaváček.

Florbalisté blanenského Atlasu nasadili do hry tři týmy. Ani jeden z nich se nedostal mezi nejlepších osm. Blanenští tak stále čekají v Atlas Cupu na premiérový titul „Letos jsme to moc nehrotili. Kluci se rozprchli do několika týmů. Chtěli jsme si hlavně zahrát a nenervovat se, jestli konečně vyhrajeme titul nebo ne,“ usmál se kapitán Atlasu Jiří Obalil.

Atlas Cup 2009, Blansko

13. ročník florbalového turnaje



Nejlepší brankář: Jiří Buchta (Technické služby)

Vítěz kanadského bodování: Jaroslav Hlaváček (Hattrick Brno, 11 bodů – 6 branek + 5 asistencí)

Nejlepší hráč: Ondřej Mikeš (Technické služby)

Finále: Technické Služby – Hattrick Brno 2:0 (2:0, 0:0), 4. Krpoun, 13. Stavjaňa.

O 3. místo: Beskyd Sellection – Bučovice 4:2.