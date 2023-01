Co stojí za suverénní jízdou Atlasu? „Daří se nám do A týmu zapracovávat mladé kluky. Projevují se zkušenosti, které jsme v posledních letech nasbírali a taky se nám povedlo udržet a vhodně doplnit kádr z minulé sezony. Někteří hráči loni získali zkušenosti v nejvyšší soutěži a před sezonou se vrátili k nám. Tohle všechno stojí za současnou situací,“ přibližuje Mach, kterého na střídačce doplňuje Vojtěch Wilczek.

S 207 vstřelenými brankami jsou Blanenští momentálně nejproduktivnějším týmem nejen v divizi D, ale napříč všemi pěti divizními soutěžemi. „Naše útočná síla je obrovská. Podařilo se nám jako jednomu z prvních dvou týmů dosáhnout v letošní sezoně mety 100 branek. To nás moc těší,“ popisuje kouč.

V ofenzivě tým táhne útočné duo Lukáš Kučera – Vojtěch Fedra. První jmenovaný dosud posbíral sto bodů za 65 gólů a 35 asistencí. Fedra pak zapsal 89 bodů za 39 přesných zásahů a 50 gólových přihrávek. „Jsme strašně rádi, že tyhle kluky máme v týmu. Ostatní nám je můžou závidět. Není to ale jen o nich. V loňské sezoně stál útok víceméně na jedné formaci, teď už to není o jedné lajně. Gól dokáže dát kdokoliv,“ pochvaluje si blanenský stratég.

Berkovec: Chvíli trvá, než vypěním, už toho musí být fakt hodně

A doplňuje, že chce s hráči zapracovat na defenzivě. Tu má klub z Blanska se 103 obdrženými brankami třetí nejlepší v soutěži. „Doteď se nám sice vždycky podařilo víc gólů dát než dostat, ale hru dozadu chceme zlepšit. V play-up nás čekají náročné zápasy, které musíme zvládnout,“ má jasno Mach.

Do konce základní části nejnižší celostátní soutěže zbývá odehrát tři kola. S čím do nich lídr tabulky půjde? „Rádi bychom si udrželi současnou formu a přidali další vítězství, ať postoupíme do play-up z co nejvyšší příčky. Důležité taky je, aby se nám vyhýbala zranění a kluci zůstali zdraví,“ uvědomuje si zkušený lodivod.

Společný trénink i zápas. Blansko skolilo kunštátské "přátele", pálil i nováček

Do play-up postupují tři nejvýše umístěná mužstva z každé divizní skupiny, která doplní nejlepší celek ze čtvrté pozice. Těchto šestnáct týmů si to následně rozdá v prvním kole play-up, přičemž každý z nich narazí na soupeře z jiné než vlastní divize. „Uvidíme, kdo na nás padne. Dost možná to bude tým, se kterým jsme ještě nikdy nehráli. Budeme si muset soupeře nastudovat a připravit se na rozhodující část sezony, ať splníme cíl v podobě postupu,“ burcuje blanenský kouč.

Do Národní ligy přímo postoupí týmy, které zvládnou i druhé kolo play-up. Pokud Atlas posun do vyšší soutěže vybojuje, zopakuje si postupové oslavy po třech letech. Do divize se totiž posunul v sezoně 2019/2020. „Musíme si udržet vítězného ducha a zdravé sebevědomí. Poctivě se připravíme a uděláme pro postup vše, co bude v našich silách,“ dodává Mach.