Říká se jí Stará dáma. Je nejstarší ze všech tří Grand Tour. Letos píše kapitolu už 106. ročníku. Giro d´Italia jich má odjetých 102 a nejmladší Vuelta se letos pojede po 74. Pro cyklistu z Francie není nic víc, než vyhrát Tour. Pro Itala je to samé Giro a Španěl vám řekne, že je pro něj největším snem vyhrát Vueltu. Ovšem z celosvětového měřítka má suverénně největší prestiž vítězství na Tour.

Vítěze loňské Tour Gerainta Thomase si bude pamatovat spousta lidí. Ale vyhrál Giro 2018 Tom Dumoulin nebo Chris Froome? Kdo z vás si je jistý? A králem Vuelty byl Miguel Ángel López nebo Simon Yates? B je v obou případech správně pro ty, kteří tápali, připomíná web WeLoveCycling. „Tour je jednoznačně nejvíc. Když se mi něco povede na Giru, fanoušci si to pamatují rok nebo dva. Když se něco povede na Tour, pamatují si to celý život,“ řekl Roman Kreuziger v knize Tomáše Macka Příběhy Staré dámy.

Kanibal Merckx a start v Bruselu

„Od začátku je to nejznámější a největší závod. A platí to dodnes. Z toho pramení i nejvíce stresu a nejvíce pádů. Giro i Vuelta jsou klidnější. Na Tour je více fanoušků, více novinářů, obrovská sledovanost,“ tvrdí Kreuziger, jediný český účastník letošního ročníku.

Ten odstartoval v sobotu v Bruselu. Belgie nebyla vybrána náhodou. Přesně před 50 lety vyhrál poprvé Tour legendární Belgičan Eddy Merckx zvaný Kanibal. Pak to zopakoval ještě čtyřikrát. Pětkrát vyhráli Tour čtyři lidé v historii: kromě Merckxe ještě Francouzi Jacques Anquetil, Bernard Hinault a Španěl Miguel Indurain. O nich se dodnes mluví jako o hrdinech.

Jeden člověk to dokázal hned sedmkrát a dokonce v řadě za sebou. Lancovi Armstrongovi bylo ovšem zpětně za systematické užívání dopingu a přiznání k němu všech sedm titulů odebráno. A protože to byla léta z pohledu dopingových případů hodně výživná, ročníky 1999-2005 zůstanou bez vítěze. O pátý titul chtěl letos bojovat Chris Froome, ale není mu souzeno. Pád při tréninku časovky na Dauphiné jeho naděje během vteřiny zhatil.

Nazlobený Cavendish

Eddy Mercx je dodnes rekordmanem i v počtu vyhraných etap. Na kontě jich má 34. Jediný, kdo mu v tomto směru dýchá z aktivních závodníků na záda, je Mark Cavendish.

Rodák z ostrova Man a stájový kolega Romana Kreuzigera však letos nebyl do sestavy týmu Dimension Data pro Tour vybrán, a tak počet 30 prvenství tenhle sprinter nerozšíří. Aspoň v roce 2019 ne. Nesl to hodně nelibě a je velmi pravděpodobné, že kvůli tomu bude chtít tenhle 34letý závodník změnit tým.

Přenos jde do 190 zemí světa

Tour je celosvětový gigant. Televizní přenosy jdou letos do 190 zemí světa na 100 různých kanálech. Šedesát z nich vysílá Tour živě. Společnost France TV Sport vyrábí celkem 108 hodin živých přenosů. Má k dispozici mj. 5 kamer na motocyklech a dvě helikoptéry, z nichž pořizuje letecké záběry.

Tour má obrovskou sledovanost. Jedná se o sportovní událost, na kterou se v televizi dívají i milovníci Francie, historie, kultury. To všechno přenosy nabízí, protože Tour má hodně velký přesah i do jiných odvětví. A člověk má v televizi vše jako na dlani. Jen pro ilustraci, loňskou závěrečnou etapu do Paříže sledovalo jen v Evropě 12,7 mil. fanoušků. A zhruba stejný počet lidí sleduje celou Tour podél trati na vlastní oči.

Akreditovaných je přes 2000 novinářů z celého světa (píšící, fotografové, rozhlas, TV). Na sociálních sítích má Tour milióny fanoušků: na Twitteru, který v cyklistice dlouho byl a stále asi je nejpoužívanějším kanálem, přes 3 milióny, na Facebooku téměř 3 milióny a na Instagramu přes milión.

Obrázky z Tour jen v kině



Mediální pokrytí Tour de France se v prvopočátcích uskutečnilo díky pár novinářům z pořadatelských novin L´Auto. Ty začaly Tour pořádat kvůli propagaci svého titulu. A tak o Tour mohli psát nejdřív jen v těchto novinách. Jejich majitel totiž zakázal, aby o závodě informovala konkurence. Až v roce 1921 se v pelotonu Tour poprvé objevilo 15 novinářských aut pro novináře z Francie i jiných zemí.

V roce 1929 se přes telefonní linky uskutečnilo první rozhlasové vysílání z Tour. Záběry ze závodu se nejdřív promítaly v kinech, zpravidla se zpožděním jednoho či dvou dnů. První televizní přenos v historii se uskutečnil 25. července 1948, kdy byl vysílán dojezd, který tehdy hostil pařížský Park princů. První záběry z kamer podél trati šly do éteru v roce 1958. Tehdy viděli diváci i vůbec první přejezd horského průsmyku. První regulérní přenos byl odvysílán v roce 1963.

Největší show

Tour není jen závod jako takový, ale i velkolepá show. Dlouho před pelotonem projíždí etapu reklamní konvoj, který čítá 160 vozidel. Ta zásobují fanoušky podél trati nejrůznějšími reklamními předměty a suvenýry. A hlavně je udržují v pozoru daleko dřív, než daným místem projede peloton.

Tour je gigant, na jehož přípravě se podílí tisíce lidí. Organizátoři mají po dobu Tour zarezervovaných přes 500 hotelů, logistiku každý den zajišťuje 180 kamiónů. Jen pro představu, například v prostoru cíle jsou ochranné bariéry postaveny z tisíce vysokých plůtků. Na bezpečnost dohlíží 29 tisíc policistů, strážníků a hasičů. A k tomu je údajně 3000 agentů, kteří se pohybují v civilu mezi běžnými lidmi. O zdraví závodníků se stará 10 lékařů závodu, 7 sester a k dispozici je po celý závod 7 sanitek.

Tour je prostě nejvíc ve všech směrech.