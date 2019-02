Úvodní extraligový turnaj v tělocvičně Favoritu Brno na velodromu zahájil souboj dvou domácích zástupců. Favorit III (Miroslav Berger ml. - Radim Hasoň) sice s klubovou jedničkou (Jan Havlíček - Robert Zvolánek) vedl 2:0, ale už v poločase prohrával 2:3 a konečný výsledek byl 2:6. Sedm týmů se utkalo systémem každý s každým.



Hned ve druhém utkání proti sobě nastoupily dva týmy SC Svitávka. Favorizované první družstvo Hrdlička st. - Loskot porazil dvojku Jiřího Hrdličku mladšího s Romanem Staňkem těsně 5:4. Souboj otce a syna Hrdličkových měl na nejvyšší scéně české kolové premiéru. „Pocit jsem měl dobrý a ještě lepší potom, když jsme zápas vyhráli,“ usmíval se Hrdlička otec.

Samotné utkání se zpočátku zdálo být jasnou záležitostí. Mladíci rychle prohrávali 0:3, ale do poločasu stihli snížit na rozdíl jedné branky. Po přestávce to bylo 4:2, 4:3 a 5:3. Devatenáct vteřin před koncem snížil mladší Hrdlička na 5:4, ale na další úder už mladíkům nezbyl čas.



I v celém turnaji si lépe vedla zkušenější dvojice a po prvním kole extraligu vede. „Trošku nás zaskočil Favorit III, ten jsme podcenili. Tedy mého bývalého spoluhráče Hasoně s Bergrem mladším. Věděli jsme, že to bude tvrdší hra, ale nezvládli jsme to, a pro příští kolo se na ně musíme líp připravit. Jinak ty ostatní zápasy byly sehrané dobře, ale extraliga letos určitě bude hodně vyrovnaná,“ dodal Hrdlička starší.



Jeho syn se Staňkem skončili na posledním sedmém místě, když porazili jen Sokol Šitbořice (4:3). Pro mladou dvojici nebyla premiéra lehká. „Vyjma dvou zápasů jsme prohrávali velice těsně a bohužel máme po prvním kole pouze tři body. Na druhou stranu se potvrdilo, že pro nás jsou téměř všichni hratelní soupeři. Na první kolo hodnotím naší hru dobře, ale mohli jsme vyhrát ještě dva další zápasy. Tentokrát se ještě můžeme trochu vymluvit na to, že se jednalo o první kolo, ale příště už se snad bude dařit mnohem lépe a dokážeme vybojovat více bodů,“ plánuje Hrdlička junior.

Možnost, že mladíci mají na víc potvrzuje i jeho táta. „Nehráli tady špatně, akorát musí trochu používat hlavou. Střílet na bránu umíme všichni. Oni asi na vyrovnanost soutěže doplatili nejvíc. Ale jsou mladí, i tohle pro ně je velice cenná zkušenost,“ sdělil Hrdlička st.



Mezi dvojice Cykloklubu se na výbornou třetí příčku vklínil pár Mlékárny Olešnice Svitávka Pavel Richter - Pavel Vitula. Ti vzájemný souboj s SC Svitávka I prohráli 3:5, ale s dvojkou byli úspěšnější 6:4. „Hlavní derby s jedničkou jsme prohráli, to nás mrzí. Naopak hodně si ceníme výhry nad Favoritem I (Jan Havlíček - Robert Zvolánek, pozn. red.), i když ten skončil až čtvrtý. Je to náš neoblíbený soupeř, většinou hrají takticky dobře, ale tentokrát jsme jim nedali moc prostoru,“ sdělil Pavel Vitula.



S Pavlem Richtrem obhajují mistrovský titulu a se třetím místem na úvod extraligy jsou spokojení. „Pokud všechno nevyhrajete, tak se vždycky dá uhrát víc. Ale ale uhráli jsme víc bodů, než jsme si dali před turnajem jako minimum, s nímž budeme spokojení. Naším cílem je dokončit základní část na postupové pozici, což jsou první čtyři místa. A už nyní je tam bodový větší odstup na páté místo, tedy první nepostupové,“ nastínil extraligové plány Vitula.



Druhé kolo se bude hrát právě ve Svitávce v sobotu 30. března.

Extraliga

I. turnaj – výsledky týmů ze Svitávky:

SC Svitávka I – SC Svitávka II 5:4, – Favorit Brno III 3:6, – Favorit Brno I 7:1, – MO Svitávka 5:3, – Zlín-Prštné II 5:4, – Šitbořice 10:3.

MO Svitavka – Šitbořice 4:3, – SC Svitávka II 6:4, – Favorit Brno III 2:1, – Favorit Brno I 3:2, – Zlín-Prštné II 3:4.

SC Svitávka II – Zlín-Prštné II 0:4, – Šitbořice 4:3, – Favorit Brno I 3:5, Favorit Brno III 5:9.

Tabulka:

1. SC Svitávka I 6 5 0 1 35:21 15

2. Zlin-Prštné II 6 4 1 1 26:19 13

3. MO Svitávka 6 4 0 2 21:19 12

4. Favorit Brno I 6 2 1 3 19:21 7

6. Šitbořice 6 2 0 4 6 18:26 6

5. Favorit Brno III 6 2 0 4 6 25:26 6

7. SC Svitávka II 6 1 0 5 3 20:32 3