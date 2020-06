Úvod prvního utkání přitom patřil Olympii, aktivní hrou v zahajovací směně se po podařených odpalech ujala vedení 2:0. Drakům se nedařilo na pálce, v šachu je první čtyři směny držel domácí nadhazovač Štěpán Havlíček. „Ze začátku jsme se trochu se Štěpánem Havlíčkem trápili, do páté směny měl devadesát nadhozů. Je to kvalitní nadhazovač, držel nás zkrátka. Taky se trošku trápíme na pálce,“ ohodnotil výkon nadhazovače Olympie trenér hostů Hynek Čapka.

V páté směně se brněnským podařilo vyrovnat po dvoumetovém odpalu Martina Červinky. „Bylo to těžké. Na začátku jsme hráli dobrý baseball, pak jsme ale začali dělat chyby, a to si proti týmu jako Draci nemůžeme dovolit,“ zhodnotil výkon chytač domácích David Winkler, jenž do Blanska přišel v této sezoně právě z brněnského týmu.

Šestá směna byla záležitost obran a domácí vystřídali nadhazovače. „Musíme aktivně pálit celý zápas. Když se dostaneme do vedení, nemůžeme čekat, co bude,“ zoufal si domácí trenér Ivo Kučera.

Tabulky extraligy

1. Eagles Praha 6 1 85,7

Kotlářka Praha 6 1 85,7

3. Arrows Ostrava 5 2 71,4

4. Cardion Hroši Brno 5 3 62,5

Draci Brno 5 3 62,5

Technika Brno 5 3 62,5

7. Tempo Praha 2 5 28,6

8. SaBaT Praha 1 6 14,3

Třebíč Nuclears 1 6 14,3

10. Olympia Blansko 1 7 12,5

Pozn. Za názvem týmu jsou uvedené počty výher, proher a procentuální úspěšnost.

To nejdůležitější se odehrálo v dalším dějství. Tým z Brna vytvořil v sedmé směně na domácího nadhazovače Tomáše Hrbka velký tlak, který se hostům podařilo přetavit v pět bodů, a utkání tak zlomili ve svůj prospěch. „Je to jako přes kopírák. Máme odehraných sedm zápasů a v šesti z nich nás potopí jedna směna. Začalo to hloupou chybou a tým jako Draci se pak chytne,“ okomentoval pohromu v sedmé směně domácí lodivod.

V osmém a devátém inningu Draci přidali po bodu. Výborně házejícího Radima Chrousta v brněnském týmu Draků na poslední směnu vystřídal Jan Vašourek, který duel v poklidu uzavřel. Olympia v dohrávce poslední směny získala pouze jediný bod, přestože při nula autech měla obsazené všechny mety. Utkání tak skončilo 9:3 pro hostující celek.

Sobotní odveta v Brně dopadla jednoznačně pro Draky. Zápas režírovali brněnští nadhazovači Filip Čapka a Ondřej Furko. Dohromady povolili hráčům z Blanska jediný hit v dohrávce od Tomáše Chadima. Blanenští nadhazovači umožnili hostům kvalitní pálku, takže utkání skončilo po sedmé směně 11:0.

V extraligové tabulce se brněnská mužstva seřadila vedle sebe na čtvrté až šesté příčce. Draci, Hroši i Technika mají shodnou bilanci pěti výher a tří proher.

Olympané klesli na poslední místo a už v pátek od sedmi hodin večer se v Blansku představí vedoucí tým soutěže Kotlářka Praha.

TOMÁŠ SRNSKÝ