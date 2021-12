„Přemýšlel jsem už dlouho, že tady založím klub, ale protože sám jsem byl aktivní boxer, byl jsem rád, že stíhám tréninky a neměl jsem čas, abych k tomu řešil jako předseda i papírování. Až teď ke konci kariéry jsem s takovou prací začal," řekl Hrazdira.

Oblastní liga boxu

v neděli od 11 hodin v kryté střelnici v Blansku

na programu je zhruba 25 zápasů

pořádající oddíl: Boxing Berserkers club Blansko

Víc než pět let jeho svěřenci trénovali a jezdili po akcích s oddílem Hrušovan u Brna, tentokrát už obráží kola České národní ligy boxu coby členové blanenského klubu. A v neděli od jedenácti hodin dopoledne si dokonce odbydou domácí premiéru. V Blansku v areálu kryté střelnice se totiž uskuteční jedno z ligových kol pro Jihomoravskou oblast. „Česká asociace pořádá zhruba deset ligových kol za rok a jejich organizaci si vždycky rozeberou kluby, které se ligy účastní. Jezdíme tak po městech jako Brno, Znojmo, Kroměříž nebo Svitavy. Pro nás půjde o premiéru, protože oficiálně v Blansku fungujeme prvním rokem," vysvětlil Hrazdira.

V blanenské střelnici bude k vidění téměř pětadvacet zápasů v amatérském boxu, za domácí klub se představí především David Klíč a Petr Starý, kteří zabojují o účast na mistrovství České republiky. „Do kvalifikace je teď přihlášených víc kluků z každého týmu a do soutěže jde vždy jen osm zápasníků v každé váhové kategorii. Kluci se teď o to musí poprat. Už jen dostat se na republiku by byl pro nás velký úspěch," zdůraznil blanenský rodák.

Fotbalisty Ráječka trápily nevyvážené výkony, vedení pracuje na posilách

Ten své svěřence na tréninku rozhodně nešetří, výsledky se už ale dostavují. Jiří Krejčí, jeden z nejlepších boxerů blanenského oddílu, si nedávno připsal první profesionální zápas v boxu na galavečeru ve Svitavách. „ V Blansku jsou tréninky třikrát týdně a o víkendu jezdíme i na sparingy. Jinak kluci ještě chodí bokem do posilovny v úterý a ve čtvrtek, takže makají každý den," pochvaloval si.

Osmatřicetiletý Hrazdira sice boxerské rukavice na hřebík ještě nepověsil, naposledy ale zápasil před rokem a půl v bitvě profesionálů ve Finsku. „V poslední době mám problémy s loktama, protože jsou za ta léta už přetížené. Pořád ale zápasím a poslední profi duel jsem i vyhrál a dostal další nabídky. Covid a zdraví to ale zatím stoply," řekl boxer.

A jak se Hrazdira vlastně k boxu dostal? „Ve dvaceti letech jsem zkusil thajský box, bral jsem ho spíš jen jako odpočinkový sport k hokeji, ale po roce jsem to přehodnotil a začal boxovat u Karla Kaisera v Muaythai Brno, kde vychoval hned několik mistrů Evropy i světa. Byl to tehdy nejlepší klub na Moravě," pravil Hrazdira.

KVÍZ: Mistrovský titul i rekordy. Za Lužánkami hrálo Brno naposledy před 20 lety

Jeho cestu v thajském boxu však přerušilo vážné zranění. „Věnoval jsem se mu pět roků, ale pak mi praskla čéška s meniskem a musel jsem toho nechat. Odjel jsem do zahraničí, žil jsem ve Skotsku, kde jsme navštívil pár tréninku čistého boxu a přičichl k němu, bavil mě víc. Když jsem se vrátil, začal jsem s ním v Kometě," uvedl.

S brněnským oddílem dosáhl v amatérském boxu svých nejlepších výsledků. V roce 2014 se stal mistrem republiky v družstvech a vicemistrem v jednotlivcích. „Kometa pak ale rozpustila první ligu, proto jsem přešel do profi boxu pod Lukáše Konečného, který je dodnes můj promotér. Já jsem trénoval všude možně po Brně nebo v Blansku, on mi ale domlouval zápasy a posílal mě na ně," líčil Hrazdira.

Ve své kariéře dosud zaznamenal dvacet zápasů v profesionální boxu. „Jezdil jsem hlavně do zahraničí, zápasil jsem v Anglii, ve Skotsku, v Německu nebo ve Finsku. Moje bilance je sice horší, mám asi pět výher a jednu remízu, jinak porážky. Když jsem ale zápasil venku a udělal tam vyrovnaný zápas, moc vás na body nenechají vyhrát," dodal Hrazdira.