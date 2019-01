Prostějov /SOUHRN VÝSLEDKŮ/ – Tenisový UniCredit Czech Open v úvodním dni málem přišel o největší hvězdu a nasazenou jedničku. Rus Michail Južný svůj zápas 1. kola se Slovákem Markem Semjanem musel zachraňovat až v samotném závěru.

Michail Južnyj | Foto: GetPhoto/Martin Sidorják

Favorit se na rychlém prostějovském centrkurtu dostával těžko do rytmu. První set ještě 13. hráč světového žebříčku zvládl poměrem 7:5, pak ale začal mít s hráčem z třetí světové stovky značné problémy. Vysoký Slovák se dostal do třetí sady, ve které vedl 5:3 a při vlastním podání vedl 30:15.

„Semjan zpočátku moc chyb neudělal, pak neunesl tíhu zápasu, jakoby se bál vyhrát,“ uznal Južný, který se z této ošemetné situace vyhrabal i díky soupeřovým dvěma dvojchybám.

Rodák z Moskvy vyhrál třetí set 7:5 a zachránil tak svoji účast v turnaji. „Vyhrál jsem se štěstím a jsem rád, že to mám za sebou. Teď už budu snad hrát lépe,“ uvedl Južný.

Kámen ze srdce spadl i manažeru turnaje Jaroslavu Navrátilovi. „Južný hodně bojoval, bylo na něm vidět, že chce vyhrát, ale přiznám se, za stavu 3:5 jsem se hodně bál, že přijdeme o prvního nasazeného hráče,“ uvedl Navrátil pro oficiální web turnaje.

Zraněný Hájek zvládl duel s Russellem

Južný se ve druhém kole prostějovského challengeru střetne s Janem Hájkem, tedy pokud se tedy český hráč dostane zdravotně do pořádku.

Trojnásobný šampion turnaje si totiž při svém utkání s Michaelem Russellem obnovil zranění stehenního svalu a zápas dohrál s velkým sebezapřením. Nad jeho další účastí na prostějovském challengeru tak visí otazník.

Hájek měl pro první kolo oblíbeného turnaje relativně příjemný los. Američan Russell nemá v posledních letech na antuce velké výsledky a podle toho se také zápas odvíjel. Domácí tenista se rychle dostal do brejku a i když o jeden svůj servis přišel, dokázal úvodní set vyhrát 6:4.

Ve druhé sadě si oba hráči dlouho drželi servis, za stavu 3:2 pro Američana ale přišel zádrhel. „Znovu se mi ozvalo zranění, které jsem měl při Davis Cupu. Věděl jsem o něm už z předchozích dnů, ale snažil jsem se ze všech sil dát do kupy,“ řekl Hájek.

Za stavu 4:3 pro Russella si Hájek nechal stehenní sval zatejpovat a pokusil se zápas vítězně dohrát. To se mu nakonec povedlo, když druhou sadu ovládl poměrem 7:5. „Ale věděl jsem, že pokud druhý set nevyhraji, tak bych třetí set už nehrál,“ přiznal tenista, kterého zdravotní problémy provází celou kariéru.

Z prostějovského turnaje již vypadl čtvrtý nasazený Španěl Gimeno-Traver, který nestačil na svého krajana Muňoze-de la Navu.

V úterý je na programu zbylých dvanáct zápasů prvního kola mužské dvouhry. Od 11 hodin se na prostějovském centrkurtu představí Radek Štěpánek, který vyzve slovenského tenistu Iva Klece. Ve hře bude i turnajová dvojka Tommy Robredo ze Španělska, nebo domácí naděje Jaroslav Pospíšil. Ten bude hrát svůj zápas proti Ramirezovi Hidalgovi na kurtu číslo 1.

Výsledky

Dvouhra, 1. kolo: Hájek (ČR) – Russell (USA) 6:4, 7:5, Južný (1-Rus.) – Semjan (SR) 7:5, 3:6, 7:5, Muňoz-de la Nava (Šp.) – Gimeno-Traver (4-Šp.) 3:6, 6:3, 6:3, Ščukin (Kaz.) – Kravčuk (Rus.) 7:5, 6:0.

Čtyřhra, 1. kolo: Pospíšil, Dlouhý (ČR) – Cerretani, Shamasdin (2-USA, Can.) 6:1, 6:3, Marti, Olasso (Šp.) – Bednarek, Kowalczyk (Pol.) 7:5, 7:6 (5), Berlocq, Muňoz-de la Nava (3-Arg., Šp.) – Ramos, Souza (Šp., Bra.) 6:4, 6:7 (1), 10:4, Bubka, Menendez (Ukr., Šp.) – Bastl, Konečný (Švýc., ČR) 6:3, 7:6 (2), Duclos, Klec (Can., SK) – Cipolla, Russell (It., USA) 6:3, 6:2.

Kvalifikace, 3. kolo: Vogeli (8-ČR) – Hocevar (1-Bra.) 6:0, 6:3, Koroljov (5-Kaz.) – Marti (2-Šp.) 7:6 (0), 6:2, Menendez (Šp.) – Kirche (7-Bra.) 6:4, 6:7 (5), 6:1, Jebavý – Dlouhý (oba ČR) 6:3, 6:1.

Úterní program (začátky v 11.00)

Centrkurt: Klec (SK) – Štěpánek (6-ČR), Olaso (Šp.) – Robredo (2-Šp.), Lu (5-Taiw.) – Ramos (Šp.), Marrero, Ramirez-Hidalgo (1-Šp) – Hájek, I. Minář (ČR).

Kurt 1: Seppi (3-It.) – Lojda (ČR), Pospíšil (ČR) – Ramirez-Hidalgo (Šp.), Berlocq (7-Arg.) – Souza (Bra.), Gimeno-Traver, Navarro (Šp.) – Jebavý, Lojda (ČR).

Kurt 2: I. Minář (ČR) – Navarro (Šp.), Rosol – Jebavý (oba ČR), Bubka (Ukr.) – Cipolla (It.), Škoch, Zelenay (4-ČR, SK) nebo Ferreiro, Dutra da Silva (Bra.) – Marti, Olaso (Šp.).

Kurt 7: Estrella (Dom.) – Vogeli (ČR), Dutra da Silva (Bra.) – Volandri (8-It.), Koroljov (Kaz.) – Menendez (Šp.).

