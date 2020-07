Peňáž nepřímo obvinil Čepa z dopingu, když poukázal na nadměrné akné na jeho zádech. „Víme, že takové problémy se spouštějí právě z čokoládky na podporu výkonu, aby měl takovou dynamiku. Řekl jsem jen, co vidím. Tohle jsou problémy celé československé MMA scény. Měli bychom si jich všímat,“ vzkázal přes sociální sítě bojovník brněnského Hron gymu a Gauny teamu.

Čepo neváhal a natočil video, v němž hned kontroval. „Můj názor je, že má strach. Když mu zápas nevyjde, řekne, že nevyhrál, protože jsem nasypaný a beru steroidy. Nevadí, ukázal jsi pravou tvář. Myslel jsem, že jsi normální chlap, ale tvůj americký úsměv je falešný,“ opáčil mu slovenský bijec.

Problémy z akné má podle svých slov už od základní školy. „Od jedenácti let mám vyrážky na zádech, styděl jsem se při převlékání před spolužáky, ale za ty roky jsem si zvykl. Doufám, že ti to pomohlo, ale trošku sis to zkomplikoval. Doteď jsem měl k tobě respekt a úctu, teď mám větší důvod do zápasu nastoupit jinak,“ vrátil Čepo slovní úder.

Zdroj: Youtube

Superfinále v Brně

Váha do 60 kilogramů: Lucia Szabová (Slovensko) vs. Tereza Bledá (Česká republika)

Do 70 kg: Tadeáš Růžička (ČR) vs. Marco Novák (Slov.)

Do 80 kg: Ronald Paradeiser (Slov.) vs. Matouš Kohout (ČR)

Do 90 kg: Matěj Peňáz (ČR) vs. Vlastislav Čepo (Slov.)

Do 100 kg: Daniel Škvor (ČR) vs. Ivan Bartek (Slov.)

V sobotu přijde na řadu vyřizování účtů pěstmi a kopy. „Neřekl jsem to nahodile. Myslím si, že je to pravda. Věděl jsem, že to určitě nastartuje nějakou odezvu. Moje vyjádření vyvolalo hodně debat a zviditelnilo zápas, za což jsem rád. Soupeře to nastartovalo v jeho stylu, se kterým počítám. Jsem připravený,“ sdělil Deníku Rovnost Peňáz.

Český zástupce v nejprestižnější thajboxerské organizaci Glory vstupoval do pyramidy o krále podzemí ve váze do devadesáti kilogramů jako největší favorit.

Porazil tři české soupeře, naposledy za 63 sekund knokautoval Jakuba Klaudu. „Kuba je výborný thajboxer, kterého znám z reprezentace a bral jsem ho dosud jako nejtěžšího soupeře, srovnatelného se současným. Od začátku jsem považovaný za favorita a věřím, že mám na to vyhrát i poslední kolo,“ řekl třiadvacetiletý Peňáz.

Poslední krok ho dělí od titulu a prémie čtvrt milionu korun. Jenže po nich touží také pětadvacetiletý Čepo, který ve slovenském finále zdolal týmového parťáka Samuela Krištofiče. „Doména Vlasty Čepa jsou ruce, hodně se tlačí do přestřelky, nebojí se výměn. Zkusí zkracovat vzdálenost, na mně bude, abych ji držel delší a kontroval dlouhými údery,“ popsal protivníka Peňáz.

Brněnskou vycházející hvězdu cepuje v tělocvičně protřelý thajboxer Tomáš Hron, který svému svěřenci v superfinále věří. „Matěj je nažhavený. Udělali jsme všechno, aby byl takticky i fyzicky na zápas připravený. Soupeř je tvrďák, nepříjemný, ale věřím, že Matěj duel zvládne,“ pronesl Hron.