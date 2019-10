Perth, Brno /VIDEO/ – Trpaslík narazil na obra. Reprezentace Singapuru se v úvodním utkání mistrovství světa v malém fotbale střetla s obhájci titulu z České republiky. A úřadující šampioni deklasovali v australském Perthu asijského soka drtivě 17:0.

Reprezentační kanonýr Ondřej Paděra. | Foto: Elizaveta Kuzenková

Jako první se trefil už ve druhé minutě brněnský univerzál Patrik Levčík, za tři minuty se prosadil blanenský rychlík Jan Koudelka a osudu utkání bylo poměrně jasno. V poločasové přestávce vedl český tým 7:0. „Čekala nás velká neznámá v podobě Singapuru, vůbec jsme nevěděli, proti komu nastoupíme, ale samozřejmě jsme šli do zápasu jako velký favorit a snažili jsme se Singapuru nastřílet co nejvíc branek. Nečekali jsme, že to dopadne dvojciferným číslem, ovšem jsem rádi, že jsme se střelecky chytli. Samozřejmě všichni víme, že v dalších zápasech nás čekají mnohem těžší soupeři,“ hodnotil duel reprezentační útočník Ondřej Paděra.