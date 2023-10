Tři zápasy v základní skupině C, tři výhry, drtivé skóre 21:1. Česká reprezentace v malém fotbale zvládla úvodní část mistrovství světa ve Spojených arabských emirátech bravurně. V posledním utkání skupiny přejela Ukrajinu 7:0.

Česká reprezentace malého fotbalu (na snímku Filip Gedeon) na mistrovství světa přejela Ukrajinu 7:0. | Foto: WMF

V úterý má český celek volno a ve středu se utká od dvou hodin odpoledne středoevropského času v osmifinále s USA. „Postup pro nás byl priorita, ale počítali jsme s tím, že musíme postoupit, kdybychom nepostoupili, nemáme tady co dělat. Nechtěli jsme kalkulovat a hrat s Thajci o první nebo druhý flek. Osmifinále bude atraktivní a myslím, že dost těžké,“ poznamenal český obránce František Hakl.

Česká reprezentace po demolici Alžírska míří na MS za postupem z první příčky

Základní skupinou prošli svěřenci kouče Stanislava Bejdy bez škobrtnutí. „Jsme spokojení s devíti body ve skupině, to je super, ale spíš to byly povinné výhry. Až proti Ukrajině to bylo takové, jak jsme se chtěli prezentovat na celém turnaji. Proti Thajsku jsme nehráli nic moc, výkony však gradovaly a proti Ukrajině jsme to odšpuntovali,“ řekl český zadák.

Zdroj: Youtube

Výhru s Ukrajinou vstřelil už v páté minutě mostecký snajpr Denis Laňka, který v padesáté minutě přidal i sedmou českou branku. „První dva zápasy jsme lítali jak janci po celém hřišti, až třetí zápas jsme bránili, jak jsme měli, posouvali se, jak jsme měli a ještě jsme dali krásné góly,“ dodal Hakl.

Čeští reprezentanti na úvod mistrovství světa v malém fotbale přejeli Thajsko