Altheim - Už čtvrtý rok po sobě vládne česká reprezentace malého fotbalu neochvějně mezinárodnímu halovému turnaji v rakouském Altheimu. Ve finále 31. ročníku porazilo české áčko 5:0 celek Union Mondsee. Národní výběr do 21 let obsadil páté místo.

Vítězná česká reprezentace v Altheimu. | Foto: DENÍK/Jaroslav Kára

Přitom z jedenácti hráčů hned osm obléklo dres reprezentačního áčka poprvé. Přesto šlo patrně o nejsilnější výběr, který do Altheimu za čtyři roky dorazil. „Letos bylo vítězství relativně jednodušší, měli jsme sice víc nových kluků, ale už si historicky něčím prošli. Jednu pětka jsme složili z hráčů, kteří už byli na mistrovství světa, i když dva do jedenadvaceti let, druhou jsme postavili na vazbě kluků z Brna. Nevěděli jsme co čekat od Patrika Denka nebo Áši (Miloslav Aschenbrenner. – pozn. red.) v brance, ale všichni ukázali, že jsou ve výběru po právu,“ uvedl český trenér Stanislav Bejda.

Brněnskou enklávu tvořili nováčci Tomáš Selinger, David Macko a dva účastníci evropských šampionátů Čeněk Cenek s Bohumírem Doubravským. Doplňoval je tvůrce hry superligového Blanenska David Krška. „Měli jsme dobrý tým a sedli jsme si na hřišti i mimo něj, což bylo vidět. Je radost strčit si balon s tak dobrými fotbalisty, až na Kršu, který mi moc nenahrával,“ popíchl Selinger s nadsázkou spoluhráče.

Sestava české reprezentace A:



Brankář: Miloslav Aschenbrenner (Most)

Hráči do pole: Tomáš Selinger, David Macko, Čeněk Cenek, Bohumír Doubravský (všichni Brno), Michal Salák, Tomáš Jelínek (oba Praha), Jan Tögel (Olomouc), David Krška (Blanensko), Daniel Kasal (Most), Patrik Denk (Plzeň)

Cenek se s devíti brankami stal nejlepším střelcem týmu, dali o sobě také vědět světoví šampioni do 21 let z Prahy Daniel Kasal a Tomáš Jelínek. „Líbil se mi Kasi, fotbalovostí také Jelda, Bob Doubravský s Čendou opět ukázali, že se s nimi musí počítat. Hodně nás zaujal výkon Krši, který měl bodově nejlepší statistiky ve druhé pětce. Sali svou zkušeností a profesionálním přístupem inspiroval ostatní, dokázal je strhnout správným směrem,“ vyzdvihl trenér také mistra světa v elitní kategorii z Tuniska 2017 Michala Saláka.

Před začátkem nového roku vytvořil realizační tým seznam přibližně padesáti hráčů, kteří připadají v úvahu pro obhajobu světového zlata na podzim v australském Perthu. A hráči, kteří nastoupili v Altheimu, o sobě dali náležitě vědět. „Říkal jsem klukům, že jsem strašně rád, jak se ukázali. Jejich výkonnost je slušná, jsou schopní se o to porvat. To jak na tom jsou, posouvá celý nároďák, díky konkurenci nikdo nemá nic jisté. Na kluky v našem top výběru útočí řada dalších, kteří se tam chtějí dostat, což je nutí udržovat si výkonnost, aby pozici opětovně obhajovali. To je motor, který nás žene kupředu,“ připomněl Bejda, trenér úřadujících mistrů světa i Evropy.

Sestava české reprezentace do 21 let:



Brankáři: Tomáš Vymazal (Praha), Marek Jech (Pardubice)

Hráči do pole: Petr Hulinský, Tomáš Mařík (oba Praha), Marek Řehák, Dominik Fejl (oba Pardubice), Stanislav Rosendorf (Kolín), David Lošťák (Olomouc), Dominik Moučka (Brno), Richard Svoboda (Jihlava), Rostislav Šebek (Most)

V Rakousku v základní skupině skupině áčko ztratilo body jen za bezbrankovou remízu s Unionem Mondsee, stejného soupeře pak ve finále přejelo 5:0. „Jsem moc rád, že jsem tady mohl být, měli jsme skvělou partu a předvedli dobré výkony. Je super, že jsme vyhráli počtvrté po sobě,“ radoval se olomoucký útočník Jan Tögel, který se na finálové výhře podílel jednou trefou.

Stejně jako v předchozích dvou letech nechyběl v Altheimu český reprezentační výběr do 21 let, který po zisku světového titulu prošel generační obměnou. Po třech výhrách následovaly dvě prohry, takže lvíčata skončila ve skupině B na první nepostupové příčce a celkově obsadila pátou pozici. „Zápas od zápasu jsme hráli lépe, předváděli jsme kombinační, vyvážený fotbal směrem dopředu i dozadu, kluci začali víc komunikovat, proto pro mě bylo trošku zklamání, že nevyšel postup, který jsem chtěl,“ litoval trenér Miroslav Kaluža, který už tým vedl bez Zdeňka Parůžka, jenž po říjnovém šampionátu u celku na vlastní žádost skončil.

Podle Kaluži lvíčata doplatila na slabší kondici. „Ani první tři zápasy nebyly herně a kvalitně tak dobré, ale dotáhli jsme je vůlí po vítězství. Po třetím utkání jsem však u některých hráčů víc viděl, že jim trošku docházel dech. V zápase s juniorkou Ferencvarosu Budapešť bylo patrné, že soupeř má kompaktnější tým, který se zná, hráči jsou víc trénovaní. Přehráli nás pohybem, který nám chyběl, měli jsme nohy jako konve,“ vracel se trenér k prohře 2:3.

Přesto mohli čeští mladíci v případě úspěchu v posledním zápase postoupit, jenže Grieskirchenu podlehli 0:2. „Měli jsme to pořád ve vlastních rukou, ale prohráli jsme. Byli jsme pasivní, což se opět pojí s kondicí. Hráči nahoře nepodrželi balon, nevázali na sebe protihráče. Z pasivity pramenilo, že jsme dvě minuty před koncem po individuální chybě dostali gól. Snažili jsme se duel zlomit hrou s gólmanem v poli, což je vabank, který nedopadl a obdrželi jsme další branku. Výsledek sice vypadá negativně, ale v turnaji šlo o poznávaní, tým se sžil. Poprvé se setkali hráči z několika různých celků velkého i malého fotbalu, ovšem v této fázi neměl každý kvalitu po kondiční stránce,“ zopakoval kouč.

Za lvíčata nastoupilo šest úřadujících mistrů světa včetně brněnského útočníka Dominika Moučky, k nim trenéři přidali pět úplných nováčků. „Chtěli jsme se hlavně navzájem poznat s novými hráči po stránce herní, lidské i týmově. Máme nějaké poznatky, i když neberu v potaz všechny fotbalové věci. Halový turnaj v rakouském provedení s mantinely a plyšovým balonem nedokáže každý mladší hráč tak vstřebat jako zkušenější. Viděli jsme však kluky v krizových situacích pod tlakem, což není o mantinelu nebo šišatém balonu,“ připomněl Kaluža.

Poznatky jsou důležité směrem k mistrovství světa v Moskvě 2020, kde lvíčata obhajují zlato. „Od každého hráče jsme něco očekávali a věděli jsme, v čem je dobrý. Od někoho jsem ovšem čekal trošku víc. Nováčci zahráli takovým stylem, že s nimi můžeme dál pracovat a v následujících zápasech počítat. Trošku zklamaný jsem z přístupu mistrů světa kromě Petra Hulinského,“ vyzdvihl trenér pražského zadáka.

V dobrém světle se z nových tváří uvedl například jihlavský útočník Richard Svoboda, který dal dvě branky. „Kluci jsou super a přijali mě v pohodě, za což jsem jenom rád. Nervozitou netrpím, takže jsem si turnaj šel užít, což se povedlo,“ hlesl jedenadvacetiletý hráč.

Zápasy v základních skupinách



1. kolo:

UFC Ostermiething – ČR A 1:3

Branky ČR: Salák, Jelínek, Denk

FC Braunau – ČR U21 1:2

Branky ČR: Lošťák, Rosendorf

2. kolo:

ČR A - SV Wörgl 8:1

Branky ČR: Krška 3, Cenek 2, Kasal, Denk, Tögel

ČR U21 – ATSV Ranshofen 4:0

Branky ČR: Lošťák 2, Svoboda, Moučka

3. kolo:

ČR A – Union Mondsee 0:0

ČR U21 – SK Altheim 7:3

Branky ČR: Řehák 3, Lošťák 2, Šebek, Svoboda

4. kolo:

Union St. Florian – ČR A 0:7

Branky ČR: Cenek 2, Salák, Kasal, Jelínek, Tögel, Krška

Ferencvaros Budapešť U21 – ČR U21 3:2

Branky ČR: Řehák, Mařík

5. kolo:

ČR A – SV Gmunden 6:0

Branky ČR: Salák 2, Cenek 2, Tögel, Krška

ČR U21 – SV Grieskirchen 0:2



Semifinále:



ČR A – FC Braunau 6:3

Branky ČR: Cenek 2, Denk, Macko, Kasal, Jelínek

Union Mondsee – SV Grieskirchen 1:1, pokutové kopy 5:3



O 3. místo:

FC Braunau – SV Grieskirchen 3:4



Finále:

ČR A – Union Mondsee 5:0

Branky ČR: Cenek, Tögel, Macko, Kasal, Krška