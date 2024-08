Česká reprezentace malého fotbalu do 23 let v přípravě v Brně poprvé nastoupila pod taktovkou trenérské dvojice Ondřej Paděra a Stanislav Mařík.

Dobrý pocit z hráčského potenciálu, ale také chmury z řady nedostatků si odnáší trenéři z přípravného dvojutkání české reprezentace malého fotbalu do 23 let. Nově sestavený národní tým se v Brně za Lužánkami dvakrát střetl s BKMK Brno. Účastník Ligy mistrů porazil český výběr 3:2 a 5:4.

Šlo o první přípravu českého národního týmu do 23 let, který od 7. do 10. října zabojuje o cenné kovy na mistrovství světa v chorvatském městě Mali Lošinj. Ve stejnou dobu se tam koná také šampionát žen s českou účastí.

Většina hráčů se viděla na srazu poprvé a poprvé s nimi pracovali také noví trenéři mladého výběru Ondřej Paděra a Stanislav Mařík. „Trošku nám to vykrystalizovalo, některé věci se odkryly, hlavně chyby. Stál však proti nám hodně kvalitní soupeř, za BKMK nastupují zkušení hráči, výborní na balonu, pro mladé kluky to byla dobrá prověrka. Myslím, že je dobré hrát proti takovému týmu než proti slabšímu. Je nám jasné, že na mistrovství světa nebude moc jednoduchých zápasů, takže nám tohle může pomoct,“ líčil boskovický rodák Paděra.

Čeští trenéři viděli v akci třináct hráčů do pole a tři gólmany, kteří v Superlize malého fotbalu hájí barvy osmi klubů. „Pro kluky to bylo hrozně těžké, spousta z nich se viděla poprvé v životě a během dvou hodin nás mají přesvědčit, že patří do finální nominace. Každý chce do hry dát něco svého, ukázat se a není to jednoduché. Chtěli jsme se zachovat klubové vazby, které tam byly, z každého klubu nastoupili většinou dva hráči až na výjimky, snažili jsme je v prvním zápase ponechat spolu,“ popsal Paděra.

Ovšem nedostatky se ve hře logicky objevovaly a trenéři mají nad čím přemýšlet. „Nabírání hráčů, návraty směrem dolů můžou být lepší, obranné postavení u standardek, rychlejší přechod do útoku a tak dál. Super, že máme dvojzápas natočený z dronu, jiný pohled nám ukáže mnohem víc,“ těšilo českého kouče.

Do konce týdne vyberou trenéři nanejvýš patnáct hráčů, kteří mají šanci na světový šampionát jet. Finální nominaci budou tvořit dva brankáři a jedenáct hráčů do pole. „Představu máme. Všichni kluci, se kterými počítáme, na zápase nebyli, máme dva nebo tři kluky, na kterých chceme stavět, jsou prověření áčkovou reprezentací, Superligou malého fotbalu nebo jsme je viděli na Českém národním poháru. Minimálně šest, sedm kluků si však v Brně o místo stoprocentně řeklo,“ podotkl Paděra.