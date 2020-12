Bude se mistrovství hrát?

Původně se hrát vůbec nemělo, ale nyní tam ta možnost vznikla a pokud epidemiologická situace dovolí, tak by se mistrovství republiky mělo odehrát v období kolem Vánoc. Jinak bude konečné pořadí určeno z dosavadních výsledků bez finálového turnaje.

Jste pro jakou variantu?

Byl bych raději, kdyby se mistrovství nehrálo. V září nám bylo sděleno, že se konečné výsledky budou dělat z odehraných kol a mistrovství nebude. Dva měsíce jsme pořádně netrénovali a teď najednou by se mělo odehrát finále. Bez diváků, atmosféry a pořádného náboje.

Pro Svitávku by to byl historický úspěch?

To ano, táta je s Pavlem Loskotem na prvním místě a já s Romanem Staňkem jsme aktuálně třetí. Pokud by to takto dopadlo, byla by to pecka.

Na co by měly tyto výsledky vliv?

Svitávka by měla dvě dvojice ve světovém poháru, neboť tam postupují první tři z celkové pořadí v České republice. Každý tým odehraje ve světáku čtyři kola z celkových osmi. Byla by to pro nás super zkušenost.

Budete moci ve Svitávce trénovat, pokud se protiepidemický systém PES dostane na trojku?

Jiné jsou předpisy pro malou tělocvičnu, kam jde deset lidí, a jiné pro velký prostor, protože s námi obvykle trénují i jiné sporty. Spíš si myslím, že ne. Nejhorší by bylo, pokud by se mělo mistrovství republiky odehrát a my neměli kde trénovat.

Kdy jste naposledy seděl na sálovkovém kole?

Budou to dva měsíce, poslední trénink jsme měli na začátku října. Na tohle vůbec nejsme zvyklí, s Romanem Staňkem trénujeme prakticky pořád. I když se nic nehraje. Ale aspoň se může parťák doléčit, bojoval se zánětem šlach.

Jak je to s motivací k tréninku v téhle době?

V tělocvičně trénovat nesmíme, tak se udržuji aspoň na silničním kole venku. To už je ale kvůli počasí taky problém, teď začínám jezdit uvnitř na trenažéru. Horší je to s taťkou, v sedmačtyřiceti jsou tyhle pauzy větší problém a pokud by se mělo v brzké době odehrát mistrovství, bude problém se narychlo dávat dohromady. Nehledě na to, že pohyby v kolové jsou tak specifické, že se nedají ničím moc nahradit.

S přítelkyní Adélou Přibylovou, úspěšnou krasojezdkyní, tvoříte sportovní pár. Kdo je lepší sportovec?

Pokud to vezmu obecně, tak určitě Adéla. Je opravdu všestranná, nedělají jí problém ani jiné sporty, na rozdíl ode mne. Mám jen to kolo a ostatní sporty šly dost mimo mě. Jinak na úspěchy a trofeje jsme na tom dost podobně, tam je to remíza.

Plánujete spolu rodinu?

Určitě ano, když jsem to nedávno počítal, tak pokud bych si měl vzít vzor z taťky, máme nejvyšší čas na potomka. A také bych chtěl, aby moje děti měly mladé rodiče.

Bude pak problém sportovat na takovéto úrovni?

Adéla mě zná a ví, že bez kola to jen tak nepůjde. Myslím, že dokáže náročnost sportu pochopit a bude mi vycházet vstříc i když budu často pryč. Zvlášť pokud bychom měli začít hrát světový pohár.

Budete někdy lepší než otec?

Pořád jsem si říkal, že jsem mladý a že mám čas, ale roky běží a nějaký úspěch v mužích by to již chtělo. Jestli ale budu dvojnásobný mistr světa jako taťka, to opravdu nevím. Zajímalo by mě, co by se v současné kolové muselo stát, aby to někdo dokázal. Hráči jsou ochotní dřít, ale měla by přijít i nějaká přidaná hodnota v podobě reprezentačních kempů, kvalitních trenérů na nejvyšší úrovni. To by nás posunulo dále.

Dvojici již delší čas tvoříte s Romanem Staňkem, jak spolu vycházíte?

Naštěstí netrpíme žádnou ponorkou. Hrajeme spolu už dlouho a na to, že spolu trávíme hodně času i mimo kolovou již od střední školy, tak spolu vycházíme dobře. Víme o svých nedostatcích. Musím zapracovat na své hře dopředu, Roman se zase musí zlepšit v bráně.

Kdo bude tvořit druhou dvojici, až skončí Hrdlička s Loskotem?

Taťka ještě nějakou dobu, doufám, hrát bude, má to postavené tak, že dokud bude moct chodit, tak bude i hrát. Jednou ta situace ale nastane. Zatím se velmi nadějně vyvíjí naše juniorská dvojice, která dokáže i přes nízký věk konkurovat výrazně starším hráčům. A dva mladé týmy ve Svitávce by byly super vzhledem do budoucna.

Jak je to s věkovým průměrem extraligových týmů?

Dochází k výraznému omlazení, teď postoupili do extraligy mladí hráči Šitbořic Marek Topolář a Miroslav Starý. Nezamyslická dvojice Petr a Martin Přikrylové je také věkově nízko, nám s Romanem je dohromady čtyřicet osm let. Brno má průměr kolem třiceti, což je na kolovou dobré.

Jak zviditelnit kolovou v České republice, je to přece jen malý sport?

Pracujeme na tom s Markem Topolářem. Podařilo se vyrobit oficiální web České kolové, na kterém Marek intenzivně pracoval, a máme konečně kvalitní platformu, kterou můžeme používat. Možná máme větší šanci se zviditelnit teď, když velké sporty více méně stojí a mohli bychom se do větších médií dostat.

TOMÁŠ SRNSKÝ