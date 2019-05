V červnu je to již tradičně o čtyřech závodech – Doubravice, Spešov, Veselice, Sloup, které jsou pestrou směsicí běžeckých stylů. Nabízí rovinu, kopce, lesy i pole. Závody pro dospělé i pro děti. Zkrátka, každý si přijde na své. Závodit se bude výhradně v sobotu nebo v neděli.

První sobota v červnu patří tradičně Svitava krosu, který letos doznal výrazného zkrácení. Naštěstí jen v názvu. Po letech, kdy se běžel jako „Svitava kros o putovní pohár mikroregionu Svitava“, to letos bude už jen Svitava kros.

Již 11. ročník závodu nabízí to stejné, co vždy. „Pro dospělé je to trať po proudu a následně proti proudu Svitavy a pro děti příjemné tratě na hřišti, případně v blízkém okolí. I do Doubravice zavítá čipová technologie, tak snad to bude všem ku prospěchu. Navíc to vypadá, že sobota 1. června má být teplotně nadprůměrná, takže i o sluníčko bude postaráno. Původní název se nám nějak nemohl vejít do naší tabulky s termínovkou, takže proto už jen Svitava kros,“ vysvětlil ředitel Okresní běžecké ligy Blansko Jiří Vrtílka.

Trať hlavního závodu je dlouhá 8,5 kilometru a start bude v jedenáct hodin dopoledne.