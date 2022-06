Procházka už je se svým trenérským týmem v Singapuru, kde se v neděli kolem šesté hodiny ráno našeho času postaví při UFC 275 Gloveru Teixeirovi z Brazílie v bitvě o titul šampiona polotěžké váhy do 93 kilogramů. „Je to životní zápas nás všech, šli jsme za tím celou kariéru,“ promluvil za českou výpravu kouč Martin Karaivanov.

Společně s Procházkou a dalším trenérem Jaroslavem Hovězákem ladili poslední tři týdny přípravu v thajském Phuketu. „Čím víc se blíží zápas, tím je tlak větší. Thajsko je dostatečně daleko a taky blízko Singapuru, zároveň se to pojí s časem na aklimatizaci a podnebím, které hraje roli v dobré regeneraci. Člověk se cítí líp, je tam dobré jídlo,“ vysvětloval výběr destinace ještě před odletem Karaivanov, hlavní kouč Jetsaam Gymu Brno.

Finální příprava se zaměřovala na ladění posledních detailů, ale také na udržení kondice a síly. „Tréninkový plán byl jasně daný, nechyběly běhy, posilovna, těžké činky, aby Jirka nespadl silově ani kondičně. Samozřejmě jsme si domluvili sparingy, ale nejde už o tvrdé, spíš o dynamické věci, rychlost a přesnost. Hlavně jsme se zaměřili vyloženě na pozitivní věci, abychom odfiltrovali všechno negativní,“ objasnil Karaivanov.

Tvrdé sparingy v České republice sloužily k tomu, aby simulovaly styl šampiona UFC Teixeiry. „Hledáte někoho, kdo je na tom výškově, typově, pohybově, dynamicky podobně. Ukážeme si pár základních věcí, které má dělat, a na ně konkrétně reagujeme. Potom různě modifikujeme techniky a drily,“ přiblížil kouč české hvězdy.

Tvrdé sparingy absolvovali s Procházkou například Michal Martínek, Miloš Petrášek nebo brněnské star Tomáš Hron a Matěj Peňáz. „Sparing partner by měl mít zkušenosti. Naštěstí všichni kluci fungovali skvěle a jsou schopní simulovat věci, které jsme si řekli,“ těšilo Karaivanova.

Ovšem najít někoho, kdo by přesně odpovídal brazilskému šampionovi UFC? „Aby byl jedna ku jedna k Teixeirovi? To je těžké,“ řekl.

ZLEPŠENÍ NA ZEMI

V přípravě jde o to, aby soupeři Procházku co nejlépe nachystali, ne aby se snažili vytáhnout. „Buď si domluvíte sparing partnera, co ví, která bije a je rozumný. A namodelujete, co dělá Teixeira. Pokud chcete sparingem vyloženě prověřit, tam nejde někomu říct, co má dělat. Pak je potřeba spárovat trochu jinak,“ sdělil Karaivanov.

Procházkova doména spočívá v postoji, takže se již tradičně snažil před titulovým soubojem dohnat i rezervy na zemi. „Hodně jsme se posunuli ve wrestlingu, ale Jirka musí hrát svoji hru, využívat svých silných postojových stránek. Na zemi jsme se snažili, aby se orientoval v situacích, které přijdou, aby měl odpověď a dokázal se jim bránit,“ pravil Karaivanov.

Pokud se tedy souboj přesune na zem, pokusí se Procházka co nejdřív vrátit na nohy. „Nefandíme si tak, že bychom dokázali Teixeiru ukončit na zemi, takže bude snaha vstát a pokračovat v postoji,“ pravil kouč.

Za svou kariéru trénoval řadu skvělých zápasníků, ale nikoho takového, jako je Procházka. „Pokud chce někdo uspět na takové úrovni, musí mít vůli být nejlepší a tomu podřídit absolutně všechno. Jirka je jedinečný úkaz,“ uznal Karaivanov.

V neděli se jeho svěřenec jako první český bijec v historii může stát šampionem nejprestižnější bojové organizace UFC. „Veškeré věci mám naladěné, teď už to je o tom, abych to udržoval v hlavě, to jsou hlavní body. Bojový účes jsem už naladil, jdeme pro vítězství. Nic víc!“ vzkázal pro kaocko.cz Procházka z Thajska.