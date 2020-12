"Muselo by asi dojít k masivnímu lobbingu ze strany státu, ale tomu nevěřím," říká 35letý rodák z Prahy v rozhovoru pro Deník. Pro smutné fanoušky má jednoduchou radu - vyrazit příště na nedaleký Sachsenring…

Na Masarykově okruhu se špičkový závod v dohledné době zřejmě nepojede. Pořadatelé ztratili podporu regionálních politiků a tribuny kolem trati osiří.

Lukáš Pešek startoval v Brně při mistrovství světa desetkrát. Nejraději vzpomíná na rok 2007, kdy dojel ve stopětadvacítkách třetí a zvolil netradiční oslavu. Při dojezdovém kolečku zaparkoval motocykl u svého fanklubu, vydrápal se na drátěný plot ochozu a s fanoušky si užíval euforii.

Ten moment zůstane vrytý do paměti diváků a zachycený na fotkách. Nic takového se už ale nejspíš nezopakuje.

„Je to největší zážitek, jaký jsem v Brně měl. Každoročně si na to vzpomínám, ale je otázkou, jestli to tak bude i v dalších letech, kdy Grand Prix nebude,“ řekl Deníku bývalý úspěšný jezdec, který ve zmíněném roce 2007 skončil v šampionátu celkově čtvrtý a vyhrál dva závody.

Byla pro vás Velká cena v Brně výhodou, nebo spíš působil tlak plných tribun?

Brno na mě působilo pozitivně. Rád jsem tam jezdil. Bezvadná divácká kulisa motivovala k maximálním výkonům. Škoda, že to končí, ale nehroutím se z toho.

Jak vnímáte tahanice kolem financování, kdy se pořádání Grand Prix stávalo takřka předvolebním tématem?

Bylo to až úsměvné – pořád se dokola řešilo to samé: velká cena bude, nebude… Přišlo mi to jako hra o peníze. Dopadlo to špatně a nikdo s tím nic neudělá. To, že někteří krajští představitelé nepochopili, jakou má takový závod pro Česko přínos, moc nechápu.

Na druhou stranu se nedivím panu Abrahamovi (majitel Automotodromu Brno – pozn.red.), že konání šampionátu nebude ze své kapsy podporovat. Okruh má vytížený menšími akcemi a může mu být jedno, jestli tam krouží Valentino Rossi, nebo Franta Novák. Finanční přínos z toho má asi stejný.

Fanoušci ale přijdou o oblíbenou destinaci…

Nevidím problém v tom, aby příznivci motorek sedli do aut a jeli o něco dál. Silniční šampionát se koná v Německu a Rakousku. Když se já budu chtít na vlastní oči podívat na MotoGP, vyrazím na Sachsenring. Mám to tam z Prahy blíž než do Brna.

Hodně se přetřásala stomilionová částka za nový povrch Masarykova okruhu. Může stát asfalt tolik?

Nejsem stavař a nedokážu to spočítat. Obecně se ale u nás všechno nadhodnocuje. Když to jde ze státní kasy, cena většinou úplně nesouhlasí. Asi by to dopadlo jako u jiných státních zakázek.

Je naděje, že by se motocyklový šampionát mohl do Brna někdy vrátit?

Spíš si myslím, že jak jednou pořadatel vypadne z kalendáře, už se do něj bude těžko vracet. Promotérská společnost Dorna má jasno v tom, že ve středoevropském regionu jsou další velké ceny. Brno bylo ostatně vždycky závislé na tom, že přijeli Němci a Rakušani. Když ale mají svoje velké ceny, jednoduše si odvyknou.

Co by se muselo stát, aby se na Moravu motorky vrátily?

Nepředpokládám, že by Dorna přišla, že chce Brno zpátky. Muselo by asi dojít k masivnímu lobbingu ze strany státu, ale tomu nevěřím. Je to trochu smutné, na různých úrovních se o tom bude nějaký čas debatovat, ale za nějakých pět šest let si na to už nikdo nevzpomene.